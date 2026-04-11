Отказ от мяса в пожилом возрасте: биохимик рассказала о возможных последствиях

Отказ от мяса в возрасте после 60 лет может по-разному сказаться на организме в зависимости от состояния здоровья и рациона человека. Биохимик Дуванова объяснила, что при таком изменении питания важно учитывать риски дефицита белка, витаминов и микроэлементов. По её словам, последствия зависят от того, насколько грамотно сбалансирован рацион, передаёт Lada.kz со ссылкой на aif.ru .

Как меняется питание после 60 лет

С возрастом организм человека начинает работать иначе: снижается скорость обмена веществ, ухудшается усвоение ряда питательных веществ, а потребность в полноценном белке сохраняется. В связи с этим любые резкие изменения в рационе требуют осторожности и контроля.

По словам биохимика, в пожилом возрасте особенно важно следить за достаточным поступлением белка, витаминов группы B и микроэлементов, которые участвуют в работе нервной системы, кроветворении и поддержании мышечной массы.

Возможные последствия отказа от мяса

Специалист отмечает, что при полном исключении мясных продуктов из рациона у пожилых людей может повышаться риск дефицитных состояний.

Среди возможных последствий:

снижение уровня гемоглобина и риск анемии;

дефицит витамина B12, который практически отсутствует в растительной пище;

ухудшение состояния мышечной ткани;

повышенная утомляемость и слабость;

возможные нарушения работы нервной системы.

При этом выраженность этих последствий зависит от того, чем именно заменяется мясо в рационе.

Чем можно заменить мясо

Биохимик подчеркивает, что при отказе от мяса важно грамотно выстраивать питание. Альтернативными источниками белка могут выступать бобовые, яйца, молочные продукты, рыба, орехи и другие продукты животного и растительного происхождения.

Однако, как отмечают специалисты, растительные белки не всегда способны полностью заменить животные по составу аминокислот и усвояемости, поэтому рацион должен быть разнообразным и сбалансированным.

Индивидуальный подход к питанию

Эксперты обращают внимание, что универсальных рекомендаций в этом вопросе нет. Для одних людей отказ от мяса может пройти без осложнений при правильно подобранной диете, для других — привести к ухудшению самочувствия.

Особенно это касается пожилых людей, у которых уже могут присутствовать хронические заболевания и возрастные изменения обмена веществ.