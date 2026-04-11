© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.04.2026, 15:43

Врач объяснила, почему печень не нуждается в «чистке от шлаков»

Новости Мира

Врач-гепатолог Светлана Бирюкова объяснила, почему популярные «чистки печени» не только бесполезны, но и могут навредить здоровью. По словам специалиста, понятия «шлаков» не существует, а печень не требует детокс-процедур, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: istockphoto.com

Печень не нуждается в «очищении» — что говорят врачи

Многие до сих пор прибегают к так называемым «детоксам», тюбажам и желчегонным диетам, надеясь улучшить самочувствие и «очистить» организм. Однако, как отмечает гепатолог Светлана Бирюкова, печень не является фильтром, который можно промыть или прочистить.

По словам врача, термин «шлаки» не используется ни в одной международной медицинской практике.

«Печень не засоряется, как фильтр. Это орган, где одновременно проходят сотни биохимических процессов: обезвреживание токсинов, синтез белков, выработка желчи и хранение витаминов», — пояснила специалист.

Почему после “чисток” возникает ложное ощущение улучшения

Многие пациенты отмечают «легкость» после процедур, однако это не связано с очищением печени.

Как объясняет эксперт, подобный эффект может быть вызван:

  • спазмом желчевыводящих путей;
  • интенсивной реакцией кишечника на агрессивные вещества;
  • диареей после приема сильных слабительных или масел.

Опасность тюбажа и «слепого зондирования»

Особую обеспокоенность у врачей вызывают популярные домашние тюбажи с магнезией, сорбитом или растительным маслом.

Интернет-мифы утверждают, что после процедуры якобы «выходят камни». Однако это не соответствует действительности.

«Это не камни, а свернувшаяся желчь, масло или слизь. Настоящие желчные камни так не выходят», — уточняет Бирюкова.

По словам специалиста, такие процедуры могут привести к серьезным осложнениям, включая:

  • спазм сфинктера Одди;
  • обтурационную желтуху;
  • острый панкреатит (особенно при наличии камней).

Желчегонные травы и “детокс” могут быть опасны

Гастроэнтерологи подчеркивают: желчегонные препараты и травы имеют строгие медицинские показания и не подходят для профилактического приема.

Бесконтрольное использование может вызвать:

  • воспаление желчных протоков (холангит);
  • обострение панкреатита;
  • ухудшение течения жирового гепатоза.

Детокс-соки и голодания: скрытая угроза

Популярные «очищающие» диеты и соковые детоксы также не приносят пользы печени.

По словам врача, избыток фруктозы:

  • быстро перерабатывается печенью;
  • способствует накоплению жира;
  • повышает риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Печень умеет восстанавливаться сама

В отличие от распространенных мифов, печень обладает высокой способностью к регенерации.

Гепатоциты способны восстанавливаться, если устранена причина повреждения.

Однако этот процесс требует времени и условий:

  • прекращения токсического воздействия;
  • нормализации обменных процессов;
  • снижения нагрузки на орган.

Главные причины повреждения печени

Вместо «чисток» врачи советуют обратить внимание на реальные факторы риска:

  • Алкоголь — один из основных токсинов для печени;
  • Лекарства и БАДы — включая парацетамол, антибиотики и НПВС;
  • Переедание и сахар — ключевые причины жировой болезни печени;
  • Вирусные гепатиты — часто протекают скрыто.

Что действительно помогает печени

По словам специалиста, поддержка печени основана не на «детоксе», а на системном подходе:

Устранение причин

  • отказ от алкоголя;
  • контроль веса;
  • пересмотр медикаментов с врачом.

Питание

  • средиземноморский тип рациона;
  • меньше сахара и трансжиров;
  • больше овощей, белка и полезных жиров.

Физическая активность

  • регулярные аэробные нагрузки;
  • снижение жировой инфильтрации печени.

Медикаменты только по показаниям

  • урсодезоксихолевая кислота (УДХК);
  • силимарин (расторопша);
  • назначаются врачом, а не для профилактики.

Вывод: печень не нужно “чистить”

Врачи подчеркивают: миф о «шлаках» не имеет научного подтверждения. Тюбажи, желчегонные травы и детокс-диеты могут нанести вред и усугубить заболевания печени.

«Печень не надо чистить — ей надо не мешать», — резюмировала Светлана Бирюкова.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь