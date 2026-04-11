Врач объяснила, почему печень не нуждается в «чистке от шлаков»

Врач-гепатолог Светлана Бирюкова объяснила, почему популярные «чистки печени» не только бесполезны, но и могут навредить здоровью. По словам специалиста, понятия «шлаков» не существует, а печень не требует детокс-процедур.
Многие до сих пор прибегают к так называемым «детоксам», тюбажам и желчегонным диетам, надеясь улучшить самочувствие и «очистить» организм. Однако, как отмечает гепатолог Светлана Бирюкова, печень не является фильтром, который можно промыть или прочистить.
По словам врача, термин «шлаки» не используется ни в одной международной медицинской практике.
«Печень не засоряется, как фильтр. Это орган, где одновременно проходят сотни биохимических процессов: обезвреживание токсинов, синтез белков, выработка желчи и хранение витаминов», — пояснила специалист.
Многие пациенты отмечают «легкость» после процедур, однако это не связано с очищением печени.
Как объясняет эксперт, подобный эффект может быть вызван:
Особую обеспокоенность у врачей вызывают популярные домашние тюбажи с магнезией, сорбитом или растительным маслом.
Интернет-мифы утверждают, что после процедуры якобы «выходят камни». Однако это не соответствует действительности.
«Это не камни, а свернувшаяся желчь, масло или слизь. Настоящие желчные камни так не выходят», — уточняет Бирюкова.
По словам специалиста, такие процедуры могут привести к серьезным осложнениям, включая:
Гастроэнтерологи подчеркивают: желчегонные препараты и травы имеют строгие медицинские показания и не подходят для профилактического приема.
Бесконтрольное использование может вызвать:
Популярные «очищающие» диеты и соковые детоксы также не приносят пользы печени.
По словам врача, избыток фруктозы:
В отличие от распространенных мифов, печень обладает высокой способностью к регенерации.
Гепатоциты способны восстанавливаться, если устранена причина повреждения.
Однако этот процесс требует времени и условий:
Вместо «чисток» врачи советуют обратить внимание на реальные факторы риска:
По словам специалиста, поддержка печени основана не на «детоксе», а на системном подходе:
Устранение причин
Питание
Физическая активность
Медикаменты только по показаниям
Врачи подчеркивают: миф о «шлаках» не имеет научного подтверждения. Тюбажи, желчегонные травы и детокс-диеты могут нанести вред и усугубить заболевания печени.
«Печень не надо чистить — ей надо не мешать», — резюмировала Светлана Бирюкова.
Комментарии0 комментарий(ев)