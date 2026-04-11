Врач объяснила, почему печень не нуждается в «чистке от шлаков»

Врач-гепатолог Светлана Бирюкова объяснила, почему популярные «чистки печени» не только бесполезны, но и могут навредить здоровью. По словам специалиста, понятия «шлаков» не существует, а печень не требует детокс-процедур, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Печень не нуждается в «очищении» — что говорят врачи

Многие до сих пор прибегают к так называемым «детоксам», тюбажам и желчегонным диетам, надеясь улучшить самочувствие и «очистить» организм. Однако, как отмечает гепатолог Светлана Бирюкова, печень не является фильтром, который можно промыть или прочистить.

По словам врача, термин «шлаки» не используется ни в одной международной медицинской практике.

«Печень не засоряется, как фильтр. Это орган, где одновременно проходят сотни биохимических процессов: обезвреживание токсинов, синтез белков, выработка желчи и хранение витаминов», — пояснила специалист.

Почему после “чисток” возникает ложное ощущение улучшения

Многие пациенты отмечают «легкость» после процедур, однако это не связано с очищением печени.

Как объясняет эксперт, подобный эффект может быть вызван:

спазмом желчевыводящих путей;

интенсивной реакцией кишечника на агрессивные вещества;

диареей после приема сильных слабительных или масел.

Опасность тюбажа и «слепого зондирования»

Особую обеспокоенность у врачей вызывают популярные домашние тюбажи с магнезией, сорбитом или растительным маслом.

Интернет-мифы утверждают, что после процедуры якобы «выходят камни». Однако это не соответствует действительности.

«Это не камни, а свернувшаяся желчь, масло или слизь. Настоящие желчные камни так не выходят», — уточняет Бирюкова.

По словам специалиста, такие процедуры могут привести к серьезным осложнениям, включая:

спазм сфинктера Одди;

обтурационную желтуху;

острый панкреатит (особенно при наличии камней).

Желчегонные травы и “детокс” могут быть опасны

Гастроэнтерологи подчеркивают: желчегонные препараты и травы имеют строгие медицинские показания и не подходят для профилактического приема.

Бесконтрольное использование может вызвать:

воспаление желчных протоков (холангит);

обострение панкреатита;

ухудшение течения жирового гепатоза.

Детокс-соки и голодания: скрытая угроза

Популярные «очищающие» диеты и соковые детоксы также не приносят пользы печени.

По словам врача, избыток фруктозы:

быстро перерабатывается печенью;

способствует накоплению жира;

повышает риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Печень умеет восстанавливаться сама

В отличие от распространенных мифов, печень обладает высокой способностью к регенерации.

Гепатоциты способны восстанавливаться, если устранена причина повреждения.

Однако этот процесс требует времени и условий:

прекращения токсического воздействия;

нормализации обменных процессов;

снижения нагрузки на орган.

Главные причины повреждения печени

Вместо «чисток» врачи советуют обратить внимание на реальные факторы риска:

Алкоголь — один из основных токсинов для печени;

— один из основных токсинов для печени; Лекарства и БАДы — включая парацетамол, антибиотики и НПВС;

— включая парацетамол, антибиотики и НПВС; Переедание и сахар — ключевые причины жировой болезни печени;

— ключевые причины жировой болезни печени; Вирусные гепатиты — часто протекают скрыто.

Что действительно помогает печени

По словам специалиста, поддержка печени основана не на «детоксе», а на системном подходе:

Устранение причин

отказ от алкоголя;

контроль веса;

пересмотр медикаментов с врачом.

Питание

средиземноморский тип рациона;

меньше сахара и трансжиров;

больше овощей, белка и полезных жиров.

Физическая активность

регулярные аэробные нагрузки;

снижение жировой инфильтрации печени.

Медикаменты только по показаниям

урсодезоксихолевая кислота (УДХК);

силимарин (расторопша);

назначаются врачом, а не для профилактики.

Вывод: печень не нужно “чистить”

Врачи подчеркивают: миф о «шлаках» не имеет научного подтверждения. Тюбажи, желчегонные травы и детокс-диеты могут нанести вред и усугубить заболевания печени.