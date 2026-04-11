© 2002 – 2026 LADA.KZ
В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь в храме Гроба Господня

Новости Мира 0 528

В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня. Событие традиционно совершается накануне православной Пасхи и собирает тысячи паломников и представителей духовенства. Огонь, по церковному преданию, символизирует Воскресение Христа, передаёт Lada.kz  со ссылкой на РИА Новости.

© REUTERS / Mustafa Ganeyeh

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Церемония прошла в присутствии Иерусалимского патриарха Феофила III, духовенства и многочисленных паломников.

Событие традиционно происходит накануне православной Пасхи и считается одним из важнейших религиозных символов для христиан всего мира.

Как проходит церемония

Перед схождением огня в храме проходят молитвенные процессии. Кувуклия — часовня над местом Гроба Господня — предварительно проверяется и опечатывается.

Патриарх Иерусалимский входит в Кувуклию, после чего в храме гасится свет и начинается ожидание схождения огня.

После появления Благодатного огня патриарх зажигает от него свечи и передает огонь духовенству и верующим, находящимся в храме.

Значение события для верующих

Благодатный огонь в православной традиции символизирует Воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью.

Для верующих это одно из ключевых событий пасхального цикла, которое воспринимается как духовное подтверждение приближения Пасхи.

Доставка огня в разные страны

После церемонии Благодатный огонь традиционно распространяется по всему миру. Делегации различных стран доставляют его в свои храмы, где он используется в пасхальных богослужениях.

В их числе и представители фондов и религиозных организаций, которые транспортируют святыню в свои государства.

Схождение Благодатного огня остается одним из самых значимых религиозных событий православного мира, ежегодно собирая тысячи верующих в Иерусалиме и символизируя начало пасхального торжества.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

