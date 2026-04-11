В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь в храме Гроба Господня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня. Событие традиционно совершается накануне православной Пасхи и собирает тысячи паломников и представителей духовенства. Огонь, по церковному преданию, символизирует Воскресение Христа.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Церемония прошла в присутствии Иерусалимского патриарха Феофила III, духовенства и многочисленных паломников.
Событие традиционно происходит накануне православной Пасхи и считается одним из важнейших религиозных символов для христиан всего мира.
Перед схождением огня в храме проходят молитвенные процессии. Кувуклия — часовня над местом Гроба Господня — предварительно проверяется и опечатывается.
Патриарх Иерусалимский входит в Кувуклию, после чего в храме гасится свет и начинается ожидание схождения огня.
После появления Благодатного огня патриарх зажигает от него свечи и передает огонь духовенству и верующим, находящимся в храме.
Благодатный огонь в православной традиции символизирует Воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью.
Для верующих это одно из ключевых событий пасхального цикла, которое воспринимается как духовное подтверждение приближения Пасхи.
После церемонии Благодатный огонь традиционно распространяется по всему миру. Делегации различных стран доставляют его в свои храмы, где он используется в пасхальных богослужениях.
В их числе и представители фондов и религиозных организаций, которые транспортируют святыню в свои государства.
Схождение Благодатного огня остается одним из самых значимых религиозных событий православного мира, ежегодно собирая тысячи верующих в Иерусалиме и символизируя начало пасхального торжества.
