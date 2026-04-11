Глава дипломатии ЕС Кая Каллас оказалась в центре критики после заявлений о политике в отношении конфликта на Украине и стран Ближнего Востока, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: LESZEK SZYMANSKI/ТАСС

Резкая реакция журналиста

Ирландский журналист Чей Боуз Chey Bowes в социальной сети X выступил с резкой критикой в адрес главы дипломатии ЕС Kaja Kallas.

«Главная идиотка Европы хочет, чтобы страны Персидского залива и Израиль фактически присоединились к конфликту на Украине против России. С таким уровнем слабоумия не сравнится даже [генеральный секретарь НАТО Марк] Рютте», — говорится в публикации.

Он заявил, что ее позиция якобы может привести к попыткам вовлечь страны Персидского залива и Израиль в украинский конфликт на стороне Украины.

По словам Боуза, подобный подход свидетельствует о крайне опасной политической линии европейской дипломатии.

Заявления Каллас о международной поддержке

Ранее Кая Каллас Kaja Kallas заявила, что Европейский союз не намерен усиливать поддержку странам Персидского залива в контексте конфликта вокруг Ирана.

Она объяснила это тем, что, по мнению Брюсселя, данные страны не оказывают сопоставимой помощи Европе в ситуации вокруг Украины.

Предыдущие высказывания и реакция Москвы

Ранее дипломат ЕС также выступала с утверждениями о якобы «нападениях России на ряд стран» в исторической перспективе.

В Москве эти заявления вызвали жесткую реакцию.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков Yuri Ushakov в ответ иронично предложил Каллас «последовать своему совету».

Глава МИД России Сергей Лавров Sergey Lavrov также критически оценил подобные заявления, отметив, что они наносят ущерб репутации европейской дипломатии.

Контекст

Ситуация отражает растущую политическую поляризацию вокруг украинского конфликта и роли ЕС в формировании международных коалиций поддержки Киева, а также разногласия между европейскими и российскими дипломатическими позициями.