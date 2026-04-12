18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.13
554.08
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.04.2026, 09:36

Эксперт назвал ошибки при уборке, которые могут спровоцировать аллергию

Новости Мира 0 263

Неправильное использование бытовой химии во время уборки способно повысить риск аллергических реакций, особенно при частом применении аэрозолей и отсутствии проветривания, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay


Применение бытовых чистящих средств при уборке в обычных условиях редко приводит к выраженным аллергическим реакциям, однако при нарушении правил использования такие риски значительно возрастают. Об этом сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По его словам, одним из факторов риска является частое использование аэрозолей и распылителей. При их применении в воздухе образуется облако мельчайших частиц, которое может длительное время сохраняться в помещении и попадать в дыхательные пути. Это способно вызывать кашель, жжение в области носа и горла, а также усиливать выработку слизи.

Особую опасность такие вещества представляют для людей с бронхиальной астмой – у них это может спровоцировать приступ. У людей, склонных к аллергическим реакциям, возможно появление заложенности носа и ощущения нехватки воздуха. В этой связи специалист рекомендует отдавать предпочтение гелям и жидким средствам, нанося их с помощью губки или салфетки, что снижает количество вредных веществ в воздухе.

Отдельное внимание эксперт обратил на условия уборки. В небольших и плохо проветриваемых помещениях пары чистящих средств накапливаются значительно быстрее. Поэтому во время и после уборки необходимо обеспечивать приток свежего воздуха, особенно если используются средства с содержанием хлора.

Также подчеркивается, что избыточное количество бытовой химии не повышает качество уборки. Напротив, это приводит к увеличению испарений и дополнительной нагрузке на дыхательную систему.

Кроме того, потенциальную опасность представляют ароматические добавки, входящие в состав чистящих средств. Они могут вызывать раздражение и аллергические реакции у чувствительных людей. В связи с этим рекомендуется выбирать продукцию без выраженных отдушек.

Специалист также отметил, что дезинфицирующие средства не следует применять на регулярной основе без необходимости. Для повседневной уборки жилых помещений достаточно нейтральных моющих составов и влажной уборки.

Агрессивные препараты оправданы только в ситуациях, где действительно требуется дезинфекция – например, в санузле или после контакта с биологическими загрязнениями. В остальных случаях их использование лишь увеличивает химическую нагрузку на организм без реальной пользы, - добавил эксперт.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь