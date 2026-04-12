Эксперт назвал ошибки при уборке, которые могут спровоцировать аллергию

Неправильное использование бытовой химии во время уборки способно повысить риск аллергических реакций, особенно при частом применении аэрозолей и отсутствии проветривания, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Применение бытовых чистящих средств при уборке в обычных условиях редко приводит к выраженным аллергическим реакциям, однако при нарушении правил использования такие риски значительно возрастают. Об этом сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По его словам, одним из факторов риска является частое использование аэрозолей и распылителей. При их применении в воздухе образуется облако мельчайших частиц, которое может длительное время сохраняться в помещении и попадать в дыхательные пути. Это способно вызывать кашель, жжение в области носа и горла, а также усиливать выработку слизи.

Особую опасность такие вещества представляют для людей с бронхиальной астмой – у них это может спровоцировать приступ. У людей, склонных к аллергическим реакциям, возможно появление заложенности носа и ощущения нехватки воздуха. В этой связи специалист рекомендует отдавать предпочтение гелям и жидким средствам, нанося их с помощью губки или салфетки, что снижает количество вредных веществ в воздухе.

Отдельное внимание эксперт обратил на условия уборки. В небольших и плохо проветриваемых помещениях пары чистящих средств накапливаются значительно быстрее. Поэтому во время и после уборки необходимо обеспечивать приток свежего воздуха, особенно если используются средства с содержанием хлора.

Также подчеркивается, что избыточное количество бытовой химии не повышает качество уборки. Напротив, это приводит к увеличению испарений и дополнительной нагрузке на дыхательную систему.

Кроме того, потенциальную опасность представляют ароматические добавки, входящие в состав чистящих средств. Они могут вызывать раздражение и аллергические реакции у чувствительных людей. В связи с этим рекомендуется выбирать продукцию без выраженных отдушек.

Специалист также отметил, что дезинфицирующие средства не следует применять на регулярной основе без необходимости. Для повседневной уборки жилых помещений достаточно нейтральных моющих составов и влажной уборки.