Ветеринар объяснил, почему нельзя забирать диких ежей домой

Специалист предупреждает, что попытки приютить ежей из дикой природы могут быть опасны как для человека, так и для самого животного, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Подбирать ежей в лесу, даже если они кажутся беззащитными, является одной из распространенных, но потенциально опасных ошибок. Об этом сообщил кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

Ежи – дикие животные, а значит, они являются природным резервуаром целого ряда инфекций и паразитов. Даже если зверек выглядит маленьким, беззащитным и «чистым», это не означает, что он безопасен для человека, - предупредил эксперт.

Одной из потенциальных угроз является бешенство. Несмотря на то что ежи не считаются основными переносчиками этого вируса, случаи заражения фиксируются. Подозрение могут вызывать изменения в поведении животного – вялость или, напротив, необычная «доверчивость». При укусе или царапине необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, ежи могут переносить лептоспироз – бактериальную инфекцию, передающуюся через мочу животных и повреждения кожи. Болезнь может протекать тяжело и затрагивать печень, почки и нервную систему.

Также существует риск заражения паразитарными заболеваниями. На ежах часто обитают клещи, блохи и гельминты. Клещи, в свою очередь, могут быть переносчиками Болезнь Лайма и других инфекций. Помимо этого, животные нередко являются носителями грибковых заболеваний, включая дерматомикозы (стригущий лишай), которые легко передаются человеку при контакте.

Отдельно отмечается риск заражения сальмонеллезом. Ежи могут быть бессимптомными носителями бактерий Salmonella, а инфицирование возможно при контакте с животным или предметами, с которыми оно соприкасалось. Особенно уязвимыми в таких случаях остаются дети.

Специалист также обращает внимание на поведенческий аспект. Найденный ежонок далеко не всегда является брошенным – его мать может находиться поблизости. Вмешательство человека в такой ситуации может привести к стрессу у животного и даже к его гибели при отсутствии необходимых навыков ухода.

Если животное действительно травмировано или находится в опасной зоне, например, рядом с дорогой или строительной площадкой, рекомендуется не забирать его домой, а обратиться в специализированные службы – центр реабилитации диких животных или ветеринарную организацию.

Как подчеркнул эксперт, дикие животные должны оставаться в естественной среде обитания, а контакт с ними может представлять риск как для человека, так и для самих животных.