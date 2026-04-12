Назван неочевидный признак болезни Паркинсона, который проявляется только во сне

Врач-невролог рассказала о неочевидном признаке болезни Паркинсона, который может проявляться во время сна и указывать на развитие заболевания, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Болезнь Паркинсона чаще всего ассоциируется с дрожанием рук, замедленными движениями и нарушением координации. Однако специалисты отмечают, что заболевание может проявляться и менее очевидными симптомами, в том числе во время сна.

Что такое симптом «воздушной подушки»

Как объяснила врач-невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Инна Филатова, одним из редких проявлений заболевания может быть так называемый симптом «воздушной подушки». В этом состоянии человек во сне спит с приподнятой над подушкой головой, словно она не соприкасается с поверхностью.

По словам специалиста, такой признак может быть связан с особенностями двигательных нарушений, возникающих при прогрессировании болезни.

Как развивается болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона связана с постепенным накоплением в мозге белка альфа-синуклеина, который приводит к повреждению и гибели нейронов. В первую очередь страдают дофамин-синтезирующие клетки среднего мозга.

Со временем в организме нарушается баланс не только дофамина, но и других нейромедиаторов — серотонина, норадреналина, ацетилхолина и орексина. Это объясняет широкий спектр симптомов заболевания, включая двигательные, когнитивные и эмоциональные нарушения, а также расстройства сна.

Основные симптомы заболевания

На более поздних стадиях у пациентов развивается характерный синдром паркинсонизма. Для него типичны:

тихая, монотонная речь;

замедленные движения и снижение активности;

бедная мимика и «застывший» взгляд;

редкое мигание;

ограниченная жестикуляция;

характерная сутулость и наклон корпуса вперед;

склонность «застывать» в неудобных позах.

Также может наблюдаться так называемая «поза просителя», когда руки согнуты в локтях и прижаты к туловищу.

Редкий ночной симптом

Отдельное внимание специалисты обращают на особенности положения тела во сне. В некоторых случаях пациент может лежать с приподнятой над подушкой головой — именно это состояние и называют симптомом «воздушной подушки».