12.04.2026, 10:42

Назван неочевидный признак болезни Паркинсона, который проявляется только во сне

Врач-невролог рассказала о неочевидном признаке болезни Паркинсона, который может проявляться во время сна и указывать на развитие заболевания, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube

Болезнь Паркинсона чаще всего ассоциируется с дрожанием рук, замедленными движениями и нарушением координации. Однако специалисты отмечают, что заболевание может проявляться и менее очевидными симптомами, в том числе во время сна.

Что такое симптом «воздушной подушки»

Как объяснила врач-невролог, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Инна Филатова, одним из редких проявлений заболевания может быть так называемый симптом «воздушной подушки». В этом состоянии человек во сне спит с приподнятой над подушкой головой, словно она не соприкасается с поверхностью.

По словам специалиста, такой признак может быть связан с особенностями двигательных нарушений, возникающих при прогрессировании болезни.

Как развивается болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона связана с постепенным накоплением в мозге белка альфа-синуклеина, который приводит к повреждению и гибели нейронов. В первую очередь страдают дофамин-синтезирующие клетки среднего мозга.

Со временем в организме нарушается баланс не только дофамина, но и других нейромедиаторов — серотонина, норадреналина, ацетилхолина и орексина. Это объясняет широкий спектр симптомов заболевания, включая двигательные, когнитивные и эмоциональные нарушения, а также расстройства сна.

Основные симптомы заболевания

На более поздних стадиях у пациентов развивается характерный синдром паркинсонизма. Для него типичны:

  • тихая, монотонная речь;
  • замедленные движения и снижение активности;
  • бедная мимика и «застывший» взгляд;
  • редкое мигание;
  • ограниченная жестикуляция;
  • характерная сутулость и наклон корпуса вперед;
  • склонность «застывать» в неудобных позах.

Также может наблюдаться так называемая «поза просителя», когда руки согнуты в локтях и прижаты к туловищу.

Редкий ночной симптом

Отдельное внимание специалисты обращают на особенности положения тела во сне. В некоторых случаях пациент может лежать с приподнятой над подушкой головой — именно это состояние и называют симптомом «воздушной подушки».

Комментарии

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь