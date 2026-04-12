12 апреля — День космонавтики: 65 лет со дня первого полета человека в космос

12 апреля 2026 года исполняется 65 лет со дня исторического полета Юрия Гагарина, открывшего человечеству дорогу в космос и ставшего символом новой космической эры.

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту. Этот полет стал первым в мире орбитальным полетом человека вокруг Земли.

Космический корабль совершил один виток вокруг планеты за 108 минут, в течение которых Гагарин наблюдал Землю из иллюминатора — облака, океаны и линию горизонта, открыв человечеству новый взгляд на собственную планету.

После приземления рядом с деревней Смеловка в Саратовской области космонавт мгновенно стал мировой знаменитостью. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а его имя стало известно во всем мире.

Уже в июне 1961 года Гагарин посетил Великобританию, где встретился с королевой Елизаветой II. По историческим данным, ради памятного фото был сделан протокольный жест, нарушающий традиционный этикет, а сам космонавт был назван «неземным человеком».

В одном из своих известных высказываний Гагарин отметил:

«Облетев Землю на корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее».

Судьба первого космонавта

После исторического полета Юрий Гагарин продолжил службу в Центре подготовки космонавтов, который сегодня носит его имя. Однако вернуться в космос ему не удалось.

27 марта 1968 года Гагарин погиб в авиакатастрофе во время тренировочного полета на самолете МиГ-15 УТИ, оставив значительный след в истории мировой космонавтики.

По оценкам исследователей, вероятность успешного завершения первого полета в космос в 1961 году составляла около 46%. Это объяснялось отсутствием опыта пилотируемых космических миссий, ограниченными знаниями о влиянии невесомости и высокой степенью риска.

Несмотря на это, миссия завершилась успехом и стала основой для дальнейшего развития мировой космонавтики.

Как появился День космонавтики

Идея увековечить первый полет человека в космос возникла уже через год после события. В 1962 году летчик-космонавт Герман Титов предложил учредить отдельный праздник в честь исторического достижения.

В своем обращении он подчеркивал, что после полета Гагарина человечество вступило в новую эпоху, а сам космонавт стал символом, признанным во всем мире независимо от национальности и политических взглядов.

Уже 9 апреля 1962 года Президиум Верховного Совета СССР официально установил День космонавтики.

Международное признание праздника

Со временем дата получила международное значение. В 1968 году Международная авиационная федерация закрепила 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики.

После распада СССР Россия сохранила праздник на государственном уровне — в 1995 году он был включен в перечень памятных дат.

В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. В резолюции отмечалось значение космических достижений для развития науки, технологий и мирного освоения космоса.

Значение даты сегодня

Сегодня День космонавтики остается символом научного прогресса, международного сотрудничества и стремления человечества к исследованию Вселенной. Юрий Гагарин по-прежнему воспринимается как человек, открывший новую эпоху — эпоху космоса.