18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.13
554.08
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.04.2026, 12:06

Что происходит с организмом при ежедневном приеме витамина D

Новости Мира 0 366

Исследователи рассказали, как регулярный прием витамина D сказывается на состоянии организма, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Многие люди не получают достаточного количества витамина D с пищей, поэтому восполняют его дефицит с помощью аптечных добавок. Влияние такого подхода на организм изучили ученые, результаты исследований опубликованы в Nutrients.

Отмечается, что витамин D играет важную роль в усвоении кальция и способствует укреплению костной ткани. При длительном приеме добавок, особенно в сочетании с кальцием, наблюдается замедление потери костной массы и снижение риска переломов. Это особенно актуально для женщин в период менопаузы, пожилых людей, а также тех, кто редко находится под воздействием солнечного света.

Дополнительные данные, опубликованные в журнале IJMS, свидетельствуют о значении витамина D для нормальной работы иммунной системы. Установлено, что при его дефиците люди чаще сталкиваются с респираторными заболеваниями. При этом подчеркивается, что добавки не являются лекарством, однако их регулярное применение помогает поддерживать иммунную защиту организма.

Недостаток витамина D также может приводить к мышечной слабости, что увеличивает риск травм, особенно у людей пожилого возраста. В связи с этим ученые отмечают, что нормализация уровня витамина с помощью добавок способствует укреплению мышц и улучшению координации движений.

Кроме того, специалисты связывают низкий уровень витамина D с ухудшением эмоционального состояния и развитием депрессивных симптомов. Однако данные о том, способны ли добавки напрямую использоваться для лечения депрессии, остаются противоречивыми.

Согласно информации Национальные институты здоровья, дефицит витамина D нередко сопровождает такие заболевания, как Остеопороз, Диабет 2 типа и сердечно-сосудистые патологии.

Любые материалы информационного характера не могут рассматриваться как медицинская рекомендация. Перед началом приема добавок необходимо проконсультироваться с врачом.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь