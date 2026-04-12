Что происходит с организмом при ежедневном приеме витамина D

Многие люди не получают достаточного количества витамина D с пищей, поэтому восполняют его дефицит с помощью аптечных добавок. Влияние такого подхода на организм изучили ученые, результаты исследований опубликованы в Nutrients.

Отмечается, что витамин D играет важную роль в усвоении кальция и способствует укреплению костной ткани. При длительном приеме добавок, особенно в сочетании с кальцием, наблюдается замедление потери костной массы и снижение риска переломов. Это особенно актуально для женщин в период менопаузы, пожилых людей, а также тех, кто редко находится под воздействием солнечного света.

Дополнительные данные, опубликованные в журнале IJMS, свидетельствуют о значении витамина D для нормальной работы иммунной системы. Установлено, что при его дефиците люди чаще сталкиваются с респираторными заболеваниями. При этом подчеркивается, что добавки не являются лекарством, однако их регулярное применение помогает поддерживать иммунную защиту организма.

Недостаток витамина D также может приводить к мышечной слабости, что увеличивает риск травм, особенно у людей пожилого возраста. В связи с этим ученые отмечают, что нормализация уровня витамина с помощью добавок способствует укреплению мышц и улучшению координации движений.

Кроме того, специалисты связывают низкий уровень витамина D с ухудшением эмоционального состояния и развитием депрессивных симптомов. Однако данные о том, способны ли добавки напрямую использоваться для лечения депрессии, остаются противоречивыми.

Согласно информации Национальные институты здоровья, дефицит витамина D нередко сопровождает такие заболевания, как Остеопороз, Диабет 2 типа и сердечно-сосудистые патологии.

