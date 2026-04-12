Маргарита Симоньян рассказала о причинах комы Тиграна Кеосаяна

По словам журналистки, режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после осложнений, вызванных пневмонией на фоне сердечных проблем, передает Lada.kz со ссылкой на АиФ.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила подробности состояния своего супруга, режиссера Тигран Кеосаян, который впал в кому.
По ее словам, причиной ухудшения здоровья стали осложнения, связанные с пневмонией, развившейся на фоне сердечного заболевания. Она пояснила, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем.
У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался, - рассказала она.
Симоньян также отметила, что до госпитализации режиссер вел активный образ жизни. Он регулярно проходил медицинские обследования, принимал назначенные препараты и ежедневно проходил около 10 тысяч шагов.
Как уточняется, в день, предшествовавший резкому ухудшению состояния, Кеосаян оставался активным, находился на ногах и посещал мероприятие. После этого его экстренно госпитализировали.
Спустя несколько дней после поступления в медицинское учреждение врачи сообщили, что мозг пациента получил серьезные повреждения, и вероятность восстановления оценивается как крайне низкая.
