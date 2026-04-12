Маргарита Симоньян рассказала о причинах комы Тиграна Кеосаяна

По словам журналистки, режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после осложнений, вызванных пневмонией на фоне сердечных проблем, передает Lada.kz со ссылкой на АиФ .

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила подробности состояния своего супруга, режиссера Тигран Кеосаян, который впал в кому.

По ее словам, причиной ухудшения здоровья стали осложнения, связанные с пневмонией, развившейся на фоне сердечного заболевания. Она пояснила, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем.

У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался, - рассказала она.

Симоньян также отметила, что до госпитализации режиссер вел активный образ жизни. Он регулярно проходил медицинские обследования, принимал назначенные препараты и ежедневно проходил около 10 тысяч шагов.

Как уточняется, в день, предшествовавший резкому ухудшению состояния, Кеосаян оставался активным, находился на ногах и посещал мероприятие. После этого его экстренно госпитализировали.

Спустя несколько дней после поступления в медицинское учреждение врачи сообщили, что мозг пациента получил серьезные повреждения, и вероятность восстановления оценивается как крайне низкая.