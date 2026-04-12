18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.13
554.08
6.13
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.04.2026, 15:52

Маргарита Симоньян рассказала о причинах комы Тиграна Кеосаяна

Новости Мира

По словам журналистки, режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после осложнений, вызванных пневмонией на фоне сердечных проблем, передает Lada.kz со ссылкой на АиФ.

Фото из социальных сетей

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила подробности состояния своего супруга, режиссера Тигран Кеосаян, который впал в кому.

По ее словам, причиной ухудшения здоровья стали осложнения, связанные с пневмонией, развившейся на фоне сердечного заболевания. Она пояснила, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем.

У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался, - рассказала она. 

Симоньян также отметила, что до госпитализации режиссер вел активный образ жизни. Он регулярно проходил медицинские обследования, принимал назначенные препараты и ежедневно проходил около 10 тысяч шагов.

Как уточняется, в день, предшествовавший резкому ухудшению состояния, Кеосаян оставался активным, находился на ногах и посещал мероприятие. После этого его экстренно госпитализировали.

Спустя несколько дней после поступления в медицинское учреждение врачи сообщили, что мозг пациента получил серьезные повреждения, и вероятность восстановления оценивается как крайне низкая.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь