Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
12.04.2026, 17:29

Когда боль в плече опасна: врач предупредил о возможных серьезных причинах

Новости Мира

Боль в плече может быть не только следствием травмы, но и симптомом опасных заболеваний, включая инфаркт и проблемы с легкими, передает Lada.kz со ссылкой на АиФ.

Фото: Pixabay

Как пишет Daily Mail, боль в плече чаще всего связана с повреждением мышц или суставов и нередко проходит самостоятельно после отдыха. Однако в ряде случаев она может сигнализировать о серьезных заболеваниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Врач общей практики из Донкастера Дин Эггитт отмечает, что при подобных жалобах важно учитывать вероятность так называемой иррадиационной боли, когда источник проблемы находится в других органах. По его словам, такие ощущения могут быть связаны с рядом опасных состояний, включая Рак легких, Тромбоэмболия легочной артерии и Инфаркт миокарда. У женщин подобные симптомы могут также указывать на Внематочная беременность.

Профессор клинической анатомии Ланкастерский университет Адам Тейлор объясняет, что подобный эффект связан с особенностями нервной системы: сигналы от внутренних органов могут восприниматься мозгом как боль в области плеча.

Отличить такую боль можно по характерным признакам. Если дискомфорт усиливается при движении рукой, чаще всего речь идет о локальной проблеме сустава. В случае иррадиационной боли движения плеча, как правило, не влияют на интенсивность симптомов. При этом сама боль может быть ноющей или давящей и со временем усиливаться.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять сопутствующим симптомам. Внезапная боль в плече, сопровождающаяся одышкой, тошнотой, головокружением и болью в груди, может свидетельствовать о сердечном приступе. У женщин сочетание боли в лопатке с болями в животе и кровотечением требует исключения внематочной беременности.

Эксперты выделяют три основных типа боли в плече: травматическую, нетравматическую и нейрогенную. Первая возникает в результате травм и обычно имеет очевидную причину. Вторая развивается постепенно из-за перегрузок или возрастных изменений тканей. Третья связана с защемлением нервов в области шеи и может ощущаться как боль в плече.

Наиболее частой причиной дискомфорта является повреждение вращательной манжеты плеча — воспаление или разрыв сухожилий, стабилизирующих сустав. Риск подобных проблем возрастает с возрастом, а также при регулярных физических нагрузках, в том числе при занятиях спортом.

Лечение в большинстве случаев включает выполнение упражнений, направленных на укрепление и растяжку мышц, улучшение кровообращения и снижение нагрузки на сухожилия. При более тяжелых или хронических состояниях могут применяться стероидные инъекции или ударно-волновая терапия.

Отдельно специалисты выделяют синдром «замороженного плеча», при котором происходит воспаление суставной капсулы и резко ограничивается подвижность. Чаще всего он встречается у людей в возрасте 40–60 лет, преимущественно у женщин, и может быть связан с гормональными изменениями в период менопаузы. В таких случаях, помимо физических упражнений, иногда применяется заместительная гормональная терапия.

Врачи подчеркивают важность профилактики: регулярная физическая активность, правильная осанка и укрепление мышц спины и плечевого пояса помогают снизить риск хронической боли.

При появлении длительной или необычной боли специалисты рекомендуют не откладывать обращение к врачу, чтобы своевременно исключить потенциально опасные состояния.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь