Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
12.04.2026, 19:05

Ученые опровергли влияние потребления кофе и чая на бессонницу

Новости Мира 0 259

Исследование показало, что регулярное употребление кофеина в умеренных количествах не связано с риском бессонницы и не сокращает продолжительность сна, передает Lada.kz со ссылкой на АиФ.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Исследование ученых

Ученые из Бристольский университет пришли к выводу, что регулярное умеренное потребление кофеина не приводит к развитию хронической бессонницы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Sleep Research.

В ходе работы исследователи не выявили связи между употреблением кофе и чая и снижением продолжительности ночного сна. Для повышения точности выводов был использован метод менделевской рандомизации, который позволил проанализировать генетические данные сотен тысяч человек и отделить влияние кофеина от факторов образа жизни, таких как стресс, курение или низкий уровень физической активности.

Генетические особенности и сон

Согласно полученным данным, у людей с генетической предрасположенностью к более высокому потреблению кофеина реже наблюдается дневная сонливость и практически отсутствует привычка к дневному сну. При этом риск развития бессонницы и сокращения длительности ночного отдыха у них не увеличивается.

Аналогичные результаты зафиксированы у людей с быстрым метаболизмом кофеина. Предполагается, что в таких случаях вещество быстрее выводится из организма, не оказывая существенного влияния на качество сна.

Кроме того, исследование показало, что люди с хронотипом «сов» генетически склонны потреблять меньше кофеина.

Причины нарушений сна

Авторы работы пришли к выводу, что проблемы со сном, которые часто связывают с употреблением кофе, скорее обусловлены образом жизни, а не воздействием самого кофеина.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь