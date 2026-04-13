Ученые опровергли влияние потребления кофе и чая на бессонницу

Исследование показало, что регулярное употребление кофеина в умеренных количествах не связано с риском бессонницы и не сокращает продолжительность сна, передает Lada.kz со ссылкой на АиФ .

Фото: Pixabay

Исследование ученых

Ученые из Бристольский университет пришли к выводу, что регулярное умеренное потребление кофеина не приводит к развитию хронической бессонницы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Sleep Research.

В ходе работы исследователи не выявили связи между употреблением кофе и чая и снижением продолжительности ночного сна. Для повышения точности выводов был использован метод менделевской рандомизации, который позволил проанализировать генетические данные сотен тысяч человек и отделить влияние кофеина от факторов образа жизни, таких как стресс, курение или низкий уровень физической активности.

Генетические особенности и сон

Согласно полученным данным, у людей с генетической предрасположенностью к более высокому потреблению кофеина реже наблюдается дневная сонливость и практически отсутствует привычка к дневному сну. При этом риск развития бессонницы и сокращения длительности ночного отдыха у них не увеличивается.

Аналогичные результаты зафиксированы у людей с быстрым метаболизмом кофеина. Предполагается, что в таких случаях вещество быстрее выводится из организма, не оказывая существенного влияния на качество сна.

Кроме того, исследование показало, что люди с хронотипом «сов» генетически склонны потреблять меньше кофеина.

Причины нарушений сна

Авторы работы пришли к выводу, что проблемы со сном, которые часто связывают с употреблением кофе, скорее обусловлены образом жизни, а не воздействием самого кофеина.