Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.04.2026, 20:16

Ученые выяснили, какие звуки природы лучше всего снижают стресс

Новости Мира

Исследование показало, что звуки привычной природной среды оказывают более сильный расслабляющий эффект, чем записи экзотических экосистем. Ученые рассказали, почему, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Прослушивание звуков природы, характерных для родной среды, оказывает более заметное положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека по сравнению с экзотическими звуковыми ландшафтами. К такому выводу пришли специалисты из Германский центр интегративных исследований биоразнообразия и Центр экологических исследований имени Гельмгольца. Результаты исследования опубликованы в Journal of Environmental Psychology.

В эксперименте приняли участие 195 студентов из Германии. Им предлагалось прослушать короткие аудиозаписи звуков лесных экосистем, включая как европейские леса, так и тропические джунгли. При этом записи отличались как по уровню биоразнообразия, так и по географическому происхождению.

До и после прослушивания участники оценивали уровень стресса, эмоциональное состояние и способность к концентрации. Кроме того, они пытались определить количество видов животных, звуки которых присутствовали в записи, а также оценивали общее восприятие аудио, включая его приятность.

Результаты показали, что даже одна минута прослушивания звуков природы способствует снижению уровня стресса. Однако наиболее выраженный эффект – усиление расслабления и положительных эмоций – наблюдался при прослушивании звуков привычной природной среды, таких как леса умеренного пояса, характерные для Германии.

При этом выяснилось, что объективный уровень биоразнообразия записи играет меньшую роль, чем субъективное восприятие. Участники лучше реагировали на знакомые звуки птиц и животных, воспринимая их как более безопасные и комфортные.

В то же время сложные и непривычные звуковые картины тропических экосистем в ряде случаев вызывали менее выраженные положительные эмоции.

Авторы исследования пришли к выводу, что ключевым фактором в снижении стресса является не количество видов, представленных в записи, а степень узнаваемости звуков и их эмоциональная интерпретация человеком.

