Орбан проиграл выборы: как изменится политика Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал болезненное поражение своей партии на парламентских выборах и поздравил оппозицию с победой, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По предварительным данным после обработки более 95% голосов, оппозиционная партия Тиса получает 137 мест в парламенте из 199.
Правящий альянс Фидес – Христианско-демократическая народная партия — занимает лишь 55 мандатов. Еще 7 мест достаются ультраправой партии Наша Родина.
Таким образом, оппозиция получает уверенное большинство в Национальном собрании и возможность сформировать правительство.
Выступая перед сторонниками, Виктор Орбан признал неудачу:
При этом Орбан подчеркнул, что его политическая сила продолжит работу уже в статусе оппозиции.
Голосование сопровождалось рекордной активностью избирателей:
Выборы прошли на фоне высокой политической напряженности и повышенного интереса общества.
Основным соперником Орбана стала партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.
Политическая сила выступает за:
Эта программа резко отличается от курса прежнего правительства.
Выборы проходили на фоне напряженных отношений между Будапештом и Европейский союз.
Накануне голосования Венгрия:
Причиной стал энергетический спор, связанный с приостановкой поставок нефти по трубопроводу Дружба.
Власти Венгрии расценили ситуацию как политическое давление перед выборами. Глава МИД Петер Сийярто даже заявил о попытках «энергетической блокады» страны.
Победа оппозиции может привести к существенным изменениям во внешней и внутренней политике Венгрии:
При этом партия Орбана впервые за долгое время переходит в оппозицию, что меняет политический баланс в стране.
