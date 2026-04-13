Орбан проиграл выборы: как изменится политика Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал болезненное поражение своей партии на парламентских выборах и поздравил оппозицию с победой, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Итоги голосования: уверенная победа оппозиции

По предварительным данным после обработки более 95% голосов, оппозиционная партия Тиса получает 137 мест в парламенте из 199.

Правящий альянс Фидес – Христианско-демократическая народная партия — занимает лишь 55 мандатов. Еще 7 мест достаются ультраправой партии Наша Родина.

Таким образом, оппозиция получает уверенное большинство в Национальном собрании и возможность сформировать правительство.

Реакция Орбана: «результаты понятны, но болезненны»

Выступая перед сторонниками, Виктор Орбан признал неудачу:

он отметил, что результаты «понятны, хотя и не окончательны»

назвал исход выборов болезненным для своей партии

поздравил победителей

При этом Орбан подчеркнул, что его политическая сила продолжит работу уже в статусе оппозиции.

Высокая явка: рекорд за последние годы

Голосование сопровождалось рекордной активностью избирателей:

явка составила около 77,8%

участие приняли более 5,8 млн человек

показатель значительно превысил выборы 2022 года (67,8%)

Выборы прошли на фоне высокой политической напряженности и повышенного интереса общества.

Кто победил: курс на сближение с ЕС и НАТО

Основным соперником Орбана стала партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.

Политическая сила выступает за:

более тесное сотрудничество с Евросоюзом

укрепление связей с НАТО

поддержку Украины, включая финансовую помощь

ускорение интеграции Киева в ЕС

Эта программа резко отличается от курса прежнего правительства.

Геополитический фон: конфликт с ЕС и энергетический вопрос

Выборы проходили на фоне напряженных отношений между Будапештом и Европейский союз.

Накануне голосования Венгрия:

заблокировала новый пакет антироссийских санкций

выступила против выделения Украине кредита на 90 млрд евро

Причиной стал энергетический спор, связанный с приостановкой поставок нефти по трубопроводу Дружба.

Власти Венгрии расценили ситуацию как политическое давление перед выборами. Глава МИД Петер Сийярто даже заявил о попытках «энергетической блокады» страны.

Что дальше

Победа оппозиции может привести к существенным изменениям во внешней и внутренней политике Венгрии:

пересмотру отношений с ЕС

усилению поддержки Украины

корректировке энергетической стратегии

При этом партия Орбана впервые за долгое время переходит в оппозицию, что меняет политический баланс в стране.