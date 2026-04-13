Названы главные фразы мошенников в 2026 году

Эксперты по информационной безопасности выделили ключевые фразы, которые чаще всего используют мошенники в 2026 году для обмана граждан и получения доступа к деньгам и личным данным, сообщает Lada.kz.

Мошеннические схемы становятся сложнее: названы самые опасные фразы 2026 года

Анализ обращений в банки и правоохранительные органы в 2026 году позволил выявить устойчивые речевые конструкции, которые регулярно используют злоумышленники. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал эксперт в области информационной безопасности компании «Стахановец» Артем Жадеев.

По словам специалиста, несмотря на развитие технологий защиты, основной инструмент мошенников по-прежнему остается социальная инженерия — давление, запугивание и попытка заставить человека самостоятельно передать данные или деньги.

«Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан»: попытка получить код доступа

Одной из самых распространенных схем остается сообщение о якобы взломе учетной записи на портале государственных услуг.

Мошенники сообщают, что «сейчас придет код» и просят его продиктовать. В реальности этот код является ключом доступа к аккаунту, и его передача полностью открывает злоумышленникам доступ к личным данным человека.

Эксперты подчеркивают, что ни один сотрудник государственных структур не запрашивает коды подтверждения, особенно по телефону или в мессенджерах.

«Переведите деньги на безопасный счет»: несуществующая защита средств

Еще одна популярная фраза связана с якобы предотвращением мошеннического кредита или списания средств.

Жертве сообщают, что зафиксирована попытка оформления займа, и предлагают срочно перевести деньги на «безопасный счет».

По словам специалистов, такой термин не существует в банковской системе. Он используется исключительно мошенниками, чтобы убедить человека добровольно перевести средства на контролируемые ими реквизиты.

«Гарантированный доход»: ловушка фиктивных инвестиций

Отдельную категорию составляют инвестиционные мошеннические схемы. В них злоумышленники обещают быстрый и гарантированный доход при открытии «инвестсчета».

Эксперты отмечают, что в реальной финансовой сфере гарантированная прибыль невозможна. Любые обещания фиксированного дохода на бирже или инвестиционной платформе являются признаком обмана.

Чаще всего такие предложения ведут на фальшивые сайты или приложения, имитирующие работу брокеров.

«С вами связывается ФСБ»: психологическое давление и запугивание

Еще один распространенный сценарий связан с попыткой давления через авторитет государственных органов.

Мошенники сообщают, что с банковского счета якобы финансируются запрещенные организации, после чего «переключают» разговор на псевдосотрудников силовых структур.

Артем Жадеев подчеркивает, что сотрудники ФСБ и МВД не решают финансовые вопросы по телефону и не проводят подобных консультаций в дистанционном формате. Цель подобных звонков — вызвать страх и заставить человека действовать без проверки информации.

«Это ты на фото?» и ссылка: фишинг через мессенджеры

Отдельного внимания заслуживают короткие сообщения в мессенджерах с интригующим текстом, например «это ты на фото?» и прикрепленной ссылкой.

Переход по таким ссылкам может привести к установке вредоносного программного обеспечения или перенаправлению на фишинговые сайты, которые крадут пароли, банковские данные и доступ к аккаунтам.

Эксперты рекомендуют не открывать подобные сообщения, даже если они приходят от знакомых — их аккаунты также могут быть взломаны.

Что важно помнить: базовое правило цифровой безопасности

Специалисты подчеркивают, что во всех перечисленных случаях мошенники рассчитывают на эмоциональную реакцию — страх, спешку или доверие к авторитетам.

Единственно правильная стратегия — прекратить разговор, не сообщать коды подтверждения, не переходить по ссылкам и самостоятельно связаться с официальной организацией через проверенные каналы.