Секрет качественного сна оказался в сновидениях: новое открытие исследователей

Яркие и насыщенные сновидения могут усиливать ощущение полноценного отдыха и влиять на субъективное качество сна, выяснили исследователи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Ученые обнаружили неожиданный эффект сновидений

Яркость и эмоциональная насыщенность сновидений способны напрямую влиять на то, насколько человек чувствует себя отдохнувшим после ночного сна. К такому выводу пришла группа исследователей из Италии, изучившая особенности работы мозга во время различных фаз сна.

Результаты научной работы были опубликованы в журнале PLOS Biology и основаны на лабораторном эксперименте с участием добровольцев.

Как проходило исследование

В эксперименте приняли участие 44 здоровых человека. В общей сложности ученые проанализировали 196 ночей сна, наблюдая за активностью мозга в лабораторных условиях.

Участников периодически будили в разные фазы сна и просили описать свои ощущения: видели ли они сны, насколько они были яркими и насколько глубоким казался сам сон.

Такой подход позволил сопоставить объективные показатели работы мозга с субъективными ощущениями человека.

Яркие сны и ощущение “глубокого сна”

Результаты оказались неожиданными. Ощущение глубокого сна возникало не только в те моменты, когда мозг находился в состоянии полной отключенности от внешнего мира.

Напротив, участники часто сообщали о глубоком и восстановительном сне после ярких и насыщенных сновидений, даже если показатели активности мозга приближались к состоянию бодрствования.

Это означает, что восприятие качества сна зависит не только от физиологической глубины фаз, но и от характера внутреннего психического опыта.

Почему “частично осознанные” сны ощущаются хуже

Интересный контраст выявился и в другом наблюдении. Участники эксперимента отмечали более поверхностное ощущение сна в тех случаях, когда они частично осознавали происходящее, но при этом не погружались в полноценный сюжет сновидения.

Таким образом, не вся мозговая активность во сне воспринимается одинаково. Ключевым фактором становится именно качество и насыщенность внутреннего опыта.

Мнение исследователей

По словам нейробиолога Джулио Бернарди, полученные данные показывают, что субъективное восприятие сна гораздо сложнее, чем принято считать.

Он отметил, что не любая умственная активность во время сна приводит к одинаковому ощущению отдыха. Важную роль играет степень погруженности в сновидение и его эмоциональная насыщенность.

Роль фазы N2 и ночной динамики сна

Отдельное внимание ученые уделили фазе N2 — второй стадии медленного сна, которая занимает значительную часть ночного отдыха.

Именно в этой фазе наиболее ярко проявилась связь между насыщенностью сновидений и ощущением глубины сна. По наблюдениям исследователей, мозг в этот период особенно чувствителен к внутренним процессам, формирующим содержание сновидений.

Также было отмечено, что ближе к утру сновидения становятся более яркими, что совпадает с уменьшением физиологической потребности во сне и изменением структуры его фаз.

Почему мы можем чувствовать “плохой сон” при нормальных показателях

Одним из важных выводов исследования стало объяснение распространенного феномена, когда люди жалуются на плохое качество сна, несмотря на нормальные медицинские показатели.

Ученые предполагают, что причина может заключаться в особенностях сновидений и их восприятия. Если сны были менее яркими или фрагментарными, мозг может формировать ощущение поверхностного отдыха, даже если физиологически сон был полноценным.

Возможные перспективы для медицины сна

Исследователи не исключают, что в будущем появятся методы, позволяющие влиять на характер сновидений. Это может быть достигнуто с помощью сенсорной стимуляции или специальных когнитивных техник.

Такие подходы потенциально могут применяться для улучшения качества сна и даже в терапии бессонницы, помогая формировать более глубокое и восстановительное ночное состояние.