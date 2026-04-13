В Китае Mercedes-Benz S450L «похоронили» вместе с владельцем (видео)

В Китае мужчина закопал автомобиль Mercedes-Benz на похоронах родственника, что вызвало общественный резонанс и реакцию местных властей, начавших проверку инцидента, сообщает Lada.kz со ссылкой на citynewsservice.cn.

Кадр из видео

Автомобиль вместо традиционного подношения

В северо-восточной части Китая произошёл необычный и резонансный случай, который быстро разошёлся по социальным сетям. Во время похоронного обряда мужчина решил закопать рядом с могилой родственника седан Mercedes-Benz S450L.

Речь идёт не о символическом жесте, а о полноценном захоронении автомобиля, что стало частью погребальной церемонии и вызвало удивление как у очевидцев, так и у пользователей сети.

По данным местных СМИ, на кадрах, опубликованных в интернете, видно, как автомобиль опускают в подготовленную яму на кладбище.

Видеозаписи быстро стали вирусными

Инцидент получил широкую огласку после того, как 9 апреля в сети появились видеоролики с места событий. Записи быстро распространились в китайских социальных платформах и вызвали бурное обсуждение.

На видео запечатлён седан с характерными номерными знаками, содержащими символы «8888», который постепенно закапывают на кладбище в городе Ляоян.

Пользователи соцсетей активно обсуждали не только сам факт захоронения автомобиля, но и символическое значение такого жеста, связывая его с традициями, суевериями и демонстрацией статуса.

Реакция властей и начало расследования

Ситуацией заинтересовались местные административные органы. Власти района Гунчанлин подтвердили, что по факту произошедшего начато расследование.

По предварительной информации, мужчина, организовавший необычное «погребение» автомобиля, объяснил свои действия следованием так называемым «феодальным суевериям». Власти подчеркнули, что подобные практики не соответствуют современным нормам и правилам проведения похоронных обрядов.

Сообщается, что гражданин уже признал нарушение и был подвергнут дисциплинарным мерам.

Борьба с «нетрадиционными» похоронными практиками

После инцидента местные органы заявили о намерении усилить контроль за сферой похоронных услуг. Власти также подчеркнули необходимость продвижения так называемых «цивилизованных» обычаев погребения.

Подобные заявления часто звучат в Китае на фоне кампаний по реформированию традиционных ритуалов, где власти стремятся ограничить дорогостоящие или нестандартные формы захоронений, заменяя их более регулируемыми и экологичными практиками.

Социальный резонанс и общественные споры

История с закопанным Mercedes-Benz вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Одни пользователи считают произошедшее чрезмерной демонстрацией богатства и устаревших традиций, другие — проявлением личных убеждений и культурных особенностей.

Инцидент также стал очередным примером того, как в современном Китае сталкиваются традиционные представления о похоронных обрядах и государственная политика, направленная на их унификацию.