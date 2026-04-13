18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.04.2026, 08:54

Илон Маск рассказал, кто стоит за новой властью в Венгрии

Новости Мира

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал заявления Джорджа Сороса о парламентских выборах в Венгрии, сделав резкое заявление о влиянии связанных с ним структур, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Associated Press
© Associated Press

Маск высказался о политической ситуации вокруг выборов в Венгрии

Американский предприниматель и миллиардер Elon Musk прокомментировал ситуацию вокруг парламентских выборов в Венгрии, вызвавшую широкий международный резонанс. Поводом стали высказывания финансиста венгерско-американского происхождения George Soros, который заявил о политических изменениях по итогам голосования и отметил, что венгерский народ якобы «вернул себе свою страну».

Заявления Сороса активно обсуждаются в международном политическом и медийном пространстве, поскольку его деятельность и связанные с ним фонды неоднократно становились предметом критики и различных обвинений в ряде стран. Сам финансист и структуры, с ним ассоциируемые, ранее отвергали подобные трактовки своей деятельности, настаивая на гуманитарной и общественной направленности своих проектов.

Заявление Маска и реакция в соцсетях

Комментируя публикацию Сороса в социальной сети X, Илон Маск написал, что «организация Сороса взяла власть в Венгрии». Его заявление быстро распространилось в медиа и вызвало новую волну обсуждений вокруг политических процессов в стране.

Высказывание Маска стало частью более широкой дискуссии, развернувшейся после того, как стали известны предварительные результаты парламентских выборов. По данным, которые цитируются в международных СМИ, оппозиционная партия «Тиса» получила значительное количество мест в парламенте после подсчета почти всех голосов, что усилило политическую конкуренцию внутри страны.

Политический контекст выборов в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии традиционно сопровождаются активным вниманием как внутри страны, так и за ее пределами. Итоги текущего голосования стали поводом для множества заявлений со стороны политиков и общественных деятелей из разных государств.

В центре внимания оказались не только результаты подсчета голосов, но и интерпретация происходящих изменений в политическом ландшафте страны. Отдельные представители европейских структур и политических сил уже дали свои оценки происходящему, подчеркивая, что ситуация может иметь долгосрочные последствия для внутренней политики Венгрии и ее взаимоотношений с партнерами в ЕС.

Дискуссия о влиянии и международной политике

Тема влияния различных международных фондов и организаций на политические процессы в странах Европы и за ее пределами регулярно становится предметом острых дискуссий. Вокруг деятельности структур, связанных с Соросом, на протяжении многих лет формируются противоположные оценки — от поддержки демократических инициатив до обвинений во вмешательстве во внутренние дела государств.

Сам Джордж Сорос ранее публично заявлял о поддержке ряда политических и общественных процессов в разных странах, включая Украину в период политических событий начала 2000-х и конца 2010-х годов. Эти заявления также становились предметом интерпретаций и политических споров в разных медиа.

Заявление Илона Маска добавило новый виток к уже напряженной дискуссии вокруг выборов в Венгрии и роли внешних политических и финансовых структур. Ситуация продолжает активно обсуждаться в международной повестке, а официальные оценки и политические последствия происходящего еще могут быть уточнены по мере развития событий.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

