13.04.2026, 10:22

14-летняя внучка родила от родного 75-летнего деда

Новости Мира 0 896

В Нигерии задержан 75-летний пожилой мужчина, подозреваемый в систематическом насилии над своей несовершеннолетней внучкой. Расследование вызвало широкий общественный резонанс, а в дело вмешались правозащитные организации, сообщает Lada.kz со ссылкой на thenationonlineng.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Обстоятельства проживания девочки в семье

По данным местных СМИ, 14-летняя девочка с раннего детства проживала в доме своего деда по материнской линии. Мужчина является главой большой семьи и, как сообщается, имеет несколько супруг и множество внуков.

Изначально ребенок находился под опекой родственников, однако позже ситуация в семье начала меняться. Именно этот период, по версии следствия и правозащитников, стал ключевым в развитии трагических событий.

Изоляция и ухудшение ситуации

Сообщается, что в 2025 году подросток стала подвергаться изоляции от других членов семьи. Ее контакт с окружающими был ограничен, и она все чаще находилась под постоянным контролем со стороны деда.

Позднее, как утверждают источники, девочка оказалась в уязвимом положении и стала жертвой длительного насилия. Эти события, по данным расследования, привели к тяжелым последствиям для ее здоровья.

Беременность и попытка вмешательства семьи

На позднем сроке беременности родственники попытались провести вмешательство, однако процедура привела к осложнениям и серьезному ухудшению состояния подростка. Несмотря на это, ей удалось выжить.

Этот эпизод стал поворотным моментом, после которого история получила огласку и привлекла внимание общественности и правозащитных организаций.

Попытки скрыть преступление

По данным расследования, подозреваемый предпринимал попытки избежать ответственности. Он пытался переложить вину на другого человека, утверждая, что отцом ребенка является местный житель.

Однако сама пострадавшая заявила, что не знакома с этим человеком и никогда его не видела, что поставило под сомнение версию обвиняемого.

Также сообщается о попытках давления и влияния на местные структуры, направленных на то, чтобы замять дело на раннем этапе.

Вмешательство правозащитников и ДНК-экспертиза

Ситуация изменилась после вмешательства правозащитной организации, которая добилась проведения независимой проверки.

Результаты ДНК-экспертизы подтвердили биологическое родство между подозреваемым и ребенком, что стало ключевым доказательством в деле.

Именно после этого мужчина был задержан, а материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Арест и продолжающееся расследование

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные факты сокрытия преступления.

Дело вызвало широкий общественный резонанс в Нигерии, а также стало предметом обсуждения в контексте защиты прав несовершеннолетних и усиления контроля за случаями насилия в семье.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь