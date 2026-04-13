Какое заболевание может скрываться под маской деменции

Врач предупредила: опасное заболевание мозга — туберкулезный менингит — может на ранних стадиях маскироваться под деменцию, что затрудняет диагностику и отсрочивает лечение, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Туберкулезный менингит способен проявляться симптомами, которые легко спутать с когнитивными нарушениями или деменцией. Об этом рассказала врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань.
По ее словам, на начальном этапе у пациента могут наблюдаться:
Такая клиническая картина нередко вводит в заблуждение, особенно если болезнь развивается постепенно.
Туберкулезный менингит представляет собой воспаление оболочек головного мозга, вызванное микобактериями туберкулеза. Это одна из наиболее тяжелых форм туберкулезной инфекции.
Чаще всего возбудитель попадает в центральную нервную систему через кровь из первичного очага инфекции. Им могут быть:
Попадая в мозговые оболочки, бактерии вызывают воспалительный процесс, который и приводит к развитию заболевания.
Как отмечает специалист, заболевание на ранней стадии может действительно напоминать деменцию, однако затем состояние пациента ухудшается.
Для клинической картины характерны:
При этом даже после улучшения состояния у пациентов может сохраняться нестойкое нарушение памяти и признаки астении.
По мере развития болезни симптомы становятся более тяжелыми. У пациентов может усиливаться спутанность сознания, а в тяжелых случаях развиваются:
В наиболее сложных ситуациях формируется психоорганический синдром — состояние, связанное с нарушением работы головного мозга.
По словам врача, при раннем начале специфической терапии прогноз может быть благоприятным — выздоровление возможно у 90–95% пациентов.
Однако при отсутствии лечения заболевание представляет серьезную угрозу жизни и может привести к летальному исходу.
