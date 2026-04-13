13.04.2026, 12:28

Какое заболевание может скрываться под маской деменции

Новости Мира

Врач предупредила: опасное заболевание мозга — туберкулезный менингит — может на ранних стадиях маскироваться под деменцию, что затрудняет диагностику и отсрочивает лечение, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Туберкулезный менингит способен проявляться симптомами, которые легко спутать с когнитивными нарушениями или деменцией. Об этом рассказала врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань.

По ее словам, на начальном этапе у пациента могут наблюдаться:

  • ухудшение памяти,
  • снижение концентрации внимания,
  • повышенная раздражительность,
  • быстрая утомляемость и слабость.

Такая клиническая картина нередко вводит в заблуждение, особенно если болезнь развивается постепенно.

Что такое туберкулезный менингит

Туберкулезный менингит представляет собой воспаление оболочек головного мозга, вызванное микобактериями туберкулеза. Это одна из наиболее тяжелых форм туберкулезной инфекции.

Чаще всего возбудитель попадает в центральную нервную систему через кровь из первичного очага инфекции. Им могут быть:

  • легкие,
  • лимфатические узлы,
  • реже — другие органы.

Попадая в мозговые оболочки, бактерии вызывают воспалительный процесс, который и приводит к развитию заболевания.

Симптомы, которые могут ввести в заблуждение

Как отмечает специалист, заболевание на ранней стадии может действительно напоминать деменцию, однако затем состояние пациента ухудшается.

Для клинической картины характерны:

  • нарушения памяти (как текущих, так и прошлых событий),
  • снижение работоспособности,
  • вялость и апатия,
  • эмоциональная нестабильность,
  • раздражительность.

При этом даже после улучшения состояния у пациентов может сохраняться нестойкое нарушение памяти и признаки астении.

Опасное прогрессирование заболевания

По мере развития болезни симптомы становятся более тяжелыми. У пациентов может усиливаться спутанность сознания, а в тяжелых случаях развиваются:

  • состояние выраженного угнетения сознания (сопор),
  • кома,
  • стойкие органические поражения головного мозга.

В наиболее сложных ситуациях формируется психоорганический синдром — состояние, связанное с нарушением работы головного мозга.

Прогноз и значение своевременного лечения

По словам врача, при раннем начале специфической терапии прогноз может быть благоприятным — выздоровление возможно у 90–95% пациентов.

Однако при отсутствии лечения заболевание представляет серьезную угрозу жизни и может привести к летальному исходу.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь