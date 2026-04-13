18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.04.2026, 14:09

Почему психологи советуют ругаться хотя бы раз в неделю

Новости Мира

Психологи утверждают, что полное отсутствие конфликтов в паре может быть тревожнее, чем регулярные ссоры. По их мнению, здоровые споры помогают сохранять эмоциональную близость и предотвращают охлаждение отношений, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: freepik
Фото: freepik

Тишина в паре — не всегда признак гармонии

В обществе принято считать, что идеальные отношения — это отсутствие конфликтов. Однако специалисты по семейной психологии всё чаще говорят об обратном: если партнёры совсем не спорят, это может указывать на эмоциональную дистанцию.

Когда исчезают даже бытовые разногласия, пропадает и сама активная коммуникация. Люди перестают обсуждать важные и мелкие вопросы, избегают острых тем и постепенно уходят в состояние внутреннего отчуждения.

По мнению психологов, такая «спокойная тишина» часто оказывается не гармонией, а замаскированным разрывом эмоциональной связи.

Почему конфликты — это форма общения, а не угроза

Ссора в паре — это не только вспышка эмоций, но и способ выразить личные границы. Через конфликт партнёры обозначают, что им важно, что вызывает дискомфорт и где проходят их пределы.

Если человек постоянно подавляет недовольство, эмоции не исчезают. Они накапливаются и постепенно превращаются в раздражение, которое сложнее контролировать и объяснить.

Именно поэтому даже короткие споры помогают «разгрузить» эмоциональное напряжение и предотвратить накопительный эффект скрытого недовольства.

«Здоровые ссоры» как способ сохранить эмоциональную связь

Психологи подчёркивают: речь не идёт о криках, оскорблениях или унижении. Речь о конструктивных конфликтах, в которых партнёры всё ещё слышат друг друга и пытаются донести свою позицию.

В таких ситуациях важно не победить, а быть понятым. Даже если разговор проходит на повышенных тонах, он сохраняет главное — вовлечённость.

Эксперты отмечают, что пары, которые периодически спорят, чаще остаются эмоционально включёнными в отношения. Им не всё равно, что происходит с партнёром и с общим будущим.

Когда отсутствие ссор становится тревожным сигналом

Длительное отсутствие конфликтов иногда говорит не о стабильности, а о снижении интереса друг к другу. Партнёры могут жить рядом, но перестать по-настоящему взаимодействовать.

Замалчивание проблем создаёт иллюзию спокойствия, но внутри отношения постепенно теряют энергию. Невысказанные эмоции переходят в холодность, равнодушие и отчуждение.

В таких условиях даже мелкие недовольства не обсуждаются, а откладываются, усиливая внутреннюю дистанцию между людьми.

Почему «выпускать пар» иногда полезнее, чем молчать

Специалисты отмечают, что умеренные конфликты могут выполнять роль своеобразной эмоциональной профилактики. Они позволяют партнёрам своевременно проговаривать накопившиеся претензии и не доводить ситуацию до кризиса.

При этом важно не сам факт ссоры, а её форма. Конструктивный спор помогает быстрее находить компромиссы, чем длительное подавление недовольства.

Психологи сравнивают это с естественным процессом эмоциональной разгрузки: короткая напряжённость часто предотвращает долгую и разрушительную тишину.

От конфликта к близости: почему споры не всегда разрушают отношения

Несмотря на негативную репутацию, спор не всегда означает кризис. Напротив, он может быть признаком того, что отношения ещё «живые» и в них есть эмоциональная энергия.

Когда партнёры не боятся выражать несогласие, они сохраняют возможность диалога. А это означает, что у отношений остаётся потенциал для роста и развития.

Именно поэтому многие психологи считают: не сам конфликт разрушает пару, а отсутствие общения. В отношениях, где есть диалог — даже эмоциональный — сохраняется шанс на взаимопонимание.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь