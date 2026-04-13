13.04.2026, 16:04

Трамп опубликовал свое изображение в образе Иисуса

Новости Мира

Президент США Donald Trump оказался в центре нового медийного скандала после публикации в социальной сети Truth Social изображения, созданного с помощью искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Donald J. Trump/Truth Social
На снимке Трамп представлен в образе «исцеляющего мессии», который касается пациента в больничной кровати. Вокруг сцены изображены символические фигуры — военные США, медсестра, сторонник политика в фирменной кепке, а также женщина в молитвенной позе. На фоне заметны американский флаг, Статуя Свободы, орел и военные самолеты в небе.

По задумке публикации, изображение подчеркивает образ лидера, способного «исцелять» и символически объединять нацию, однако в религиозной среде оно было воспринято крайне неоднозначно.

Резкая реакция церкви: «оскорбляет верующих»

С критикой выступил клирик Иваново-Вознесенской епархии, церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш). Он заявил, что подобные публикации являются недопустимыми и могут оскорблять религиозные чувства верующих, особенно католиков.

По словам священнослужителя, сама идея использования образа мессии в политическом контексте является провокационной и воспринимается как сознательное обострение общественной дискуссии.

Он подчеркнул, что подобные действия не могут быть оправданы даже с учетом политического статуса их автора, добавив, что речь идет о «злобном поступке», который затрагивает широкий круг верующих.

Религиозный контекст и оценка заявления

Отдельное внимание в комментариях иеромонаха было уделено влиянию подобных образов на религиозные чувства католиков.

В материале также упоминается позиция Папы Римского Pope Leo XIV, который ранее критиковал отдельные действия и политические решения Вашингтона, что, по мнению наблюдателей, уже создавало напряженность в публичной риторике между политическими и религиозными структурами.

На этом фоне появление образа Трампа в «мессианском» виде было воспринято частью религиозных комментаторов как дополнительный фактор эскалации символического конфликта между политикой и церковной традицией.

Политический фон публикации

Поводом для нового витка дискуссий стала и сама политическая активность президента США. В день публикации изображения он также выступил с критикой Папы Римского, назвав его позицию «неблагоприятной для внешней политики США» в контексте обсуждений ситуации вокруг Ирана.

Эти заявления стали частью более широкой полемики между Белым домом и Ватиканом, где религиозные и политические оценки международной повестки все чаще пересекаются.

На этом фоне публикация ИИ-изображения с религиозной символикой вызвала дополнительный резонанс и быстро разошлась в СМИ и социальных сетях.

Общественная реакция и эффект скандала

История с изображением в образе «мессии» стала очередным примером того, как использование искусственного интеллекта в политическом контенте способно вызывать масштабные общественные дискуссии.

Критики отмечают, что подобные публикации размывают границы между политической пропагандой, символической визуализацией и религиозными образами, что особенно чувствительно для верующих сообществ.

Сторонники же рассматривают подобные визуальные формы как элемент политического пиара и способ усиления эмоционального воздействия на аудиторию.

Ситуация вокруг публикации ИИ-изображения Дональда Трампа в образе «мессии» продолжает вызывать споры. Церковные представители говорят о недопустимости подобных образов, а политический контекст лишь усиливает общественный резонанс вокруг истории.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь