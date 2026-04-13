Ученые выяснили, почему с возрастом время начинает «бежать быстрее»

С возрастом годы действительно начинают «лететь», но причина этого — не в самом времени, а в том, как работает человеческая память и восприятие, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Почему с возрастом кажется, что время ускоряется

Ощущение стремительного течения времени — знакомое многим явление. Однако, как показало исследование, опубликованное в Memory & Cognition, речь идет не об объективных изменениях, а о субъективном восприятии.

Немецкий исследователь Марк Виттманн из Института пограничных областей психологии и психического здоровья пришел к выводу: ускорение времени — это иллюзия, возникающая из-за особенностей работы памяти.

Детство: эффект новизны и «растянутое» время

В раннем возрасте каждый день наполнен новыми событиями. Ребенок постоянно сталкивается с неизвестным — новыми людьми, местами, ощущениями.

Именно эта насыщенность формирует ощущение, что время идет медленно. Мозг активно фиксирует происходящее, создавая плотный массив воспоминаний.

Кроме того, в детстве мозг развивается особенно интенсивно, что усиливает эффект новизны и делает переживания ярче и глубже.

Взрослая жизнь: рутина и «сжатие» воспоминаний

С возрастом ситуация меняется. Жизнь становится более предсказуемой, а количество новых впечатлений снижается. Повседневные события повторяются и перестают восприниматься как значимые.

В результате мозг хуже «записывает» рутину. Воспоминания становятся менее детализированными, а целые периоды жизни — как будто выпадают.

Именно поэтому прошедшие годы кажутся короткими: они просто хуже представлены в памяти.

Что происходит после 30 лет

Исследование показало, что примерно после 30 лет снижается способность мозга фиксировать обычные, повседневные события.

При этом есть важный нюанс: яркие и эмоционально насыщенные моменты, наоборот, сохраняются хорошо — иногда даже лучше, чем в молодости.

Но именно «пустоты» между такими событиями создают эффект ускорения времени. Годы как бы «сжимаются» из-за нехватки запомнившихся деталей.

Почему популярная теория не работает полностью

Существует распространенное объяснение: якобы один год в детстве занимает большую долю прожитой жизни, чем во взрослом возрасте, поэтому и воспринимается дольше.

Однако, по словам ученого, эта теория не дает полного ответа. Она не учитывает ключевую роль памяти и насыщенности опыта, которые оказываются куда более важными факторами.

Можно ли «замедлить» время

Исследователь подчеркивает: субъективное ощущение времени можно регулировать.

Для этого важно сознательно увеличивать количество новых впечатлений. Путешествия, обучение, смена привычной обстановки помогают «растянуть» восприятие времени.

Также значительную роль играют физическая активность, общение и интеллектуальная нагрузка — все, что заставляет мозг работать интенсивнее и фиксировать больше деталей.

При этом есть и обратный эффект: чрезмерная занятость и перегрузка могут, наоборот, усилить ощущение, что время ускользает.

Отдельно ученый выделяет практики осознанности — внимание к текущему моменту позволяет лучше «проживать» события и делает их более заметными в памяти.

Итог: время не ускоряется — оно становится менее заметным

Главный вывод исследования прост: годы не начинают идти быстрее. Меняется лишь то, как человек их воспринимает и запоминает.

Чем больше в жизни новизны, эмоций и осознанности — тем медленнее кажется время. И наоборот, рутина и однообразие буквально «сжимают» годы в памяти.