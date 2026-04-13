Китайский ИИ решил математическую задачу, над которой работали более 10 лет

Китайская система искусственного интеллекта смогла самостоятельно решить математическую задачу, которая оставалась открытой более десяти лет. Разработку представила команда Пекинского университета, а о результатах исследования сообщает South China Morning Post (SCMP), передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Речь идет о сложной математической проблеме, сформулированной в 2014 году ученым из Университета Айовы. Несмотря на многочисленные попытки исследователей по всему миру, задача долгое время оставалась без окончательного решения.

Задача, которую не могли решить с 2014 года

Математическая проблема, над которой работали специалисты более десятилетия, считалась одной из тех задач, где традиционные методы анализа и вычислений не давали результата. Ученые предпринимали различные подходы, однако найти корректное доказательство до сих пор не удавалось.

Именно поэтому появление решения, полученного искусственным интеллектом, стало заметным событием для научного сообщества.

Как ИИ пришел к решению

Ключевая особенность новой разработки заключается в уровне автономности системы. В отличие от большинства существующих решений, ИИ не просто проверял уже готовые гипотезы, а выстраивал процесс доказательства самостоятельно.

Система проходила весь путь решения: формировала математические предположения, тестировала их и последовательно приходила к итоговому доказательству. При этом участие человека на промежуточных этапах не требовалось, что делает подход особенно значимым с точки зрения развития автономных вычислительных систем.

Двухагентная архитектура и взаимодействие алгоритмов

В основе разработки лежит двухагентная архитектура, в которой алгоритмы действуют параллельно и взаимодействуют друг с другом. Один из компонентов исследует математическое пространство возможных решений, другой — уточняет и проверяет полученные результаты.

Такое взаимодействие позволяет системе постепенно сужать область поиска и выходить на строго верифицированный результат без внешних подсказок или вмешательства человека.

Сравнение с предыдущими системами ИИ

Ранее значимые достижения в области автоматического математического доказательства демонстрировала система AlphaProof, разработанная DeepMind. Однако в большинстве случаев даже такие продвинутые модели требовали участия человека — например, при формировании части доказательств или корректировке логики решений.

В новом случае, как отмечают разработчики, система смогла полностью пройти процесс самостоятельно, что выделяет этот результат на фоне предыдущих достижений в сфере искусственного интеллекта.

Что означает этот прорыв для науки и технологий

Эксперты рассматривают полученный результат как потенциальный шаг к созданию автономных научных систем нового поколения. Если ранее искусственный интеллект использовался преимущественно как инструмент для ускорения расчетов и анализа данных, то теперь он начинает демонстрировать способность самостоятельно решать фундаментальные исследовательские задачи.

Это может изменить подход к математике, физике и другим точным наукам, где доказательства и гипотезы требуют длительной и сложной работы.

Усиление глобальной конкуренции в сфере ИИ

Достижение также подчеркивает растущую конкуренцию в области искусственного интеллекта. Китай активно инвестирует в развитие собственных технологий, стремясь укрепить позиции на мировом научном и технологическом рынке.

Решение сложной математической задачи стало еще одним примером того, как быстро развивается сектор ИИ и насколько стремительно меняется баланс сил в этой сфере.