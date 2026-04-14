Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
13.04.2026, 20:22

Правило 3-х часов: почему поздний приём пищи может приводить к набору веса

Новости Мира 0 432

Диетологи объясняют, почему время ужина напрямую влияет на вес и как правило трёх часов до сна помогает организму переключиться в режим восстановления, а не накопления жира, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как организм меняется вечером

Вечернее время для организма — это не просто продолжение дня, а отдельный физиологический режим. Метаболические процессы постепенно замедляются, снижается общая активность, а тело начинает готовиться ко сну и восстановлению.

На этом фоне меняется и гормональный фон. Чувствительность к инсулину становится ниже, чем в первой половине дня, поэтому любые поступающие калории перерабатываются иначе, чем утром или днём.

Именно в этот момент важным становится не только состав пищи, но и время её приёма.

Что происходит, если есть прямо перед сном

Когда человек ужинает незадолго до сна, организм получает сигнал о поступлении энергии в момент, когда она уже не требуется для активности. В ответ на это повышается уровень инсулина — гормона, который отвечает за переработку глюкозы.

В нормальных условиях эта энергия расходуется, но вечером ситуация меняется. Физическая активность минимальна, обменные процессы замедлены, и излишки энергии начинают откладываться в запас.

Именно поэтому поздний приём пищи чаще связывают с постепенным набором веса, даже если рацион в целом остаётся умеренным.

Углеводы вечером: почему эффект усиливается

Особое влияние на вечерний метаболизм оказывают продукты, богатые углеводами. К ним относятся хлеб, паста, сладости и даже некоторые фрукты, которые днём воспринимаются организмом значительно легче.

В вечернее время такие продукты вызывают более выраженные колебания уровня сахара в крови. В ответ организм активнее вырабатывает инсулин, что усиливает процессы «накопления».

В результате энергия, которая могла бы быть использована днём, ночью с большей вероятностью откладывается в виде жировых запасов.

Почему диетологи говорят о «трёх часах до сна»

Специалисты по питанию подчёркивают, что последний приём пищи должен завершаться минимум за три часа до сна. Этот промежуток времени позволяет организму стабилизировать уровень сахара и постепенно снизить инсулиновую активность.

Если этого не происходит, тело засыпает в состоянии повышенного инсулина, что фактически переключает его в режим сохранения энергии.

В таких условиях организм воспринимает поступившую пищу как сигнал к запасанию, а не к расходу.

Роль гормона роста в ночном восстановлении

Отдельное значение имеет гормон роста, который активно вырабатывается ночью. Он участвует в процессах восстановления тканей и также связан с механизмами естественного жиросжигания.

Поздний приём пищи способен нарушать его выработку. Когда организм занят перевариванием еды, полноценные восстановительные процессы замедляются.

В результате человек может просыпаться с ощущением тяжести, отёчности и недостаточного восстановления, даже если сон по времени был достаточным.

Почему сочетание сладкого и жирного особенно нежелательно

Наиболее выраженную нагрузку на организм создаёт сочетание продуктов с высоким содержанием сахара и жиров. Такая комбинация требует активной работы поджелудочной железы и вызывает сильные колебания уровня глюкозы.

В вечернее время это особенно чувствительно, так как метаболизм уже снижает интенсивность работы. Организм оказывается в условиях, когда ему сложнее эффективно переработать поступившую энергию.

Именно поэтому подобные ужины чаще всего связывают с нарушением ночного восстановления.

Как питание вечером влияет на сон и вес

Если человек ложится спать сразу после еды, процесс пищеварения продолжается уже в горизонтальном положении. Это может замедлять усвоение пищи и создавать дополнительную нагрузку на организм.

Качество сна в таких условиях часто ухудшается, а утреннее самочувствие становится менее комфортным. На фоне регулярных поздних ужинов многие отмечают постепенное изменение веса без существенных изменений рациона в течение дня.

Специалисты объясняют это не отдельным продуктом, а совокупностью гормональных и метаболических факторов.

Почему работает не диета, а режим

Диетологи подчёркивают, что правило трёх часов — это не ограничительная диета, а отражение естественных биологических ритмов организма. Тело человека изначально настроено на цикличность: активность днём и восстановление ночью.

Когда режим питания совпадает с этими ритмами, обмен веществ работает более стабильно. Организм легче регулирует уровень сахара, эффективнее использует энергию и меньше склонен к её накоплению.

Поэтому стабильное время ужина становится одним из ключевых факторов контроля веса.

Итог: почему время важнее, чем кажется

Поздний приём пищи сам по себе не является критической ошибкой, однако его регулярность может постепенно менять гормональный баланс и энергетический режим организма.

Правило трёх часов до сна рассматривается диетологами как простой ориентир, который помогает снизить нагрузку на обмен веществ и поддержать естественные процессы восстановления.

И в этом контексте важным становится не только то, что человек ест, но и то, когда именно он это делает.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь