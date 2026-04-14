Врач объяснил, почему болезнь лёгких развивается не у всех курильщиков

Риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) во многом определяется генетикой — она может влиять на него сильнее, чем курение, заявил специалист, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) традиционно ассоциируется с курением, однако современные исследования указывают на более сложную природу заболевания. По словам доцента кафедры госпитальной хирургии НовГУ Митхата Гасанова, наследственность может определять риск развития ХОБЛ примерно на 60%, тогда как курение — лишь на 25%.

ХОБЛ остается одной из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Болезнь характеризуется прогрессирующим нарушением проходимости дыхательных путей, что приводит к затрудненному выдоху и снижению функции легких. В тяжелых случаях она может вызывать дыхательную недостаточность, сердечно-сосудистые осложнения, частые пневмонии и повышенный риск онкологических заболеваний легких.

Наследственность и генетические механизмы

По словам специалиста, семейные и близнецовые исследования подтверждают значительную роль генетики. Ученые выявили сотни вариантов генов, которые влияют как на вероятность развития болезни, так и на скорость ее прогрессирования.

В частности, изменения в промоторной зоне гена TNF могут усиливать хроническое воспаление. Это приводит к нарушению баланса цитокинов и постепенному повреждению легочной ткани.

Почему болезнь развивается не только у курильщиков

Хотя курение остается важным фактором риска, заболевание развивается лишь у четверти длительно курящих людей. Это, по мнению экспертов, подтверждает роль индивидуальной генетической предрасположенности и возрастных изменений организма.

С возрастом клетки теряют способность к восстановлению, что также влияет на развитие ХОБЛ. Однако все чаще заболевание диагностируется и у более молодых пациентов, у которых выявляются специфические молекулярные причины, включая наследственные факторы.

Роль теломер и клеточного старения

Отдельное значение в развитии болезни имеют теломеры — защитные участки хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки. Когда их длина становится критически малой, клетки теряют способность к нормальному функционированию и начинают стареть.

Долгосрочные наблюдения показывают, что у пациентов с сильно укороченными теломерами быстрее снижается функция легких, ухудшается газообмен и повышается риск осложнений и летального исхода.

Персонализированный подход к лечению

По мнению врача, изучение молекулярных особенностей ХОБЛ открывает путь к персонализированной медицине. Разделение пациентов на подтипы позволяет подбирать более точное лечение в зависимости от преобладающих механизмов заболевания.

Так, при метаболическом типе ХОБЛ может быть эффективна нутритивная поддержка и коррекция обмена веществ, а при структурно-матриксных нарушениях — терапия, направленная на защиту и сохранение легочной ткани.