США предупредили о пике цен на нефть в ближайшие недели

Мировые цены на нефть могут выйти на локальный пик уже в ближайшие недели на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива и рисков перебоев поставок, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: depositphotos.com

США предупредили о возможном ценовом пике на нефть

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что нефтяные котировки могут продолжить рост в ближайшей перспективе и приблизиться к локальному максимуму. По его словам, ключевым фактором давления на рынок остается ситуация с транспортировкой сырья через стратегически важный регион Ближнего Востока.

Заявление прозвучало на конференции Semafor World Economy, а его слова позже были приведены телеканалом CNN. Райт отметил, что динамика цен будет оставаться повышательной до тех пор, пока танкеры не смогут стабильно проходить через ключевой морской маршрут поставок нефти.

Ормузский пролив и новый виток напряженности

В центре внимания рынков остается Ормузский пролив — один из важнейших мировых энергетических коридоров. Через него традиционно проходит значительная часть глобального экспорта нефти и сжиженного природного газа.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о временных ограничениях на торговое судоходство в этом районе на фоне роста геополитической напряженности. По оценкам экспертов, любые перебои в работе пролива мгновенно отражаются на мировых рынках, провоцируя резкие ценовые скачки.

Резкий рост котировок и ожидания рынка

На фоне усиления неопределенности нефтяные котировки уже продемонстрировали заметный рост. В понедельник цены приблизились к отметке в 100 долларов за баррель, а затем продолжили колебания в зависимости от новостного фона.

Дополнительное давление на рынок усилили сообщения о возможных рисках для глобальных поставок энергоресурсов. По данным источников The Wall Street Journal, руководители крупнейших нефтяных компаний США предупреждали администрацию о последствиях длительных перебоев в регионе и потенциальном усилении энергетического кризиса.

Геополитика и влияние США и Ирана

Ситуация вокруг энергетического рынка развивается на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. После серии дипломатических контактов, о которых сообщалось 11 апреля, стороны не смогли достичь договоренностей по ключевым вопросам.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о жесткой позиции в отношении Ирана, включая требования по ограничению ядерной программы. На этом фоне обсуждается усиление давления на морские маршруты, через которые проходит значительная часть нефтяного экспорта.

Роль Ормузского пролива в мировой энергетике

Эксперты подчеркивают, что через Ормузский пролив проходит до пятой части мировой нефти, а также значительные объемы нефтепродуктов и сжиженного газа. Любые ограничения здесь способны быстро изменить баланс спроса и предложения на глобальном рынке.

Аналитики отмечают, что даже краткосрочные перебои в логистике могут привести к цепной реакции на энергетических биржах, усиливая волатильность и провоцируя спекулятивный рост цен.

Прогнозы аналитиков: риск дефицита и новый ценовой шок

По оценкам рыночных аналитиков, сценарий частичной или полной блокады может вывести с рынка миллионы баррелей нефти в сутки. Это создаст дополнительное давление на уже напряженный глобальный баланс поставок.

Директор по рыночной аналитике Energy Aspects Амрита Сен отметила, что в случае серьезного ограничения прохода через пролив последствия будут сопоставимы с крупным сокращением мирового предложения нефти.

Рынок в ожидании развязки

Сейчас нефтяной рынок остается крайне чувствительным к любым заявлениям политиков и сообщениям о ситуации в регионе. Инвесторы закладывают в цены сценарии дальнейшего обострения, что поддерживает высокий уровень волатильности.

Эксперты сходятся во мнении, что ближайшие недели могут стать определяющими для глобального энергорынка, а динамика цен будет напрямую зависеть от развития ситуации вокруг Ормузского пролива и дипломатических контактов между ключевыми участниками конфликта.