14.04.2026, 08:57

В мозге нашли «переключатель», который может повышать давление

Новости Мира

Учёные обнаружили в мозге область, которая может напрямую влиять на артериальное давление и запускать механизмы гипертонии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Международная группа исследователей выявила в стволе мозга ранее малоизученную зону, которая может играть ключевую роль в регуляции артериального давления. Работа опубликована в научном журнале Circulation Research.

Речь идёт о латеральной парафациальной области (pFL) — участке, который долгое время связывали в основном с контролем дыхания. Однако новые данные показали, что её функции значительно шире и могут напрямую затрагивать работу сердечно-сосудистой системы.

Как дыхание оказалось связано с давлением

В ходе экспериментов на лабораторных крысах учёные обнаружили, что нейроны pFL способны одновременно регулировать дыхательные ритмы и влиять на тонус кровеносных сосудов. Это приводит к их сужению и, как следствие, повышению артериального давления.

Исследователи предполагают, что эта зона мозга выступает своеобразным «мостом» между дыхательной системой и симпатической нервной системой, которая отвечает за реакцию организма на стрессовые ситуации, известную как «бей или беги».

Именно чрезмерная активность этой системы, по мнению специалистов, часто становится одним из ключевых факторов развития гипертонии.

«Переключатель» давления в стволе мозга

По словам физиолога Джулиана Пэтона из Университета Окленда, результаты исследования показали прямую зависимость между активностью этой области мозга и уровнем давления.

Он отметил, что при повышении артериального давления нейроны pFL становятся более активными, а их подавление, наоборот, приводит к нормализации показателей.

Такая реакция позволяет предположить, что в мозге может существовать своеобразный «переключатель», регулирующий сосудистый тонус и давление.

Почему лекарства не всегда помогают

Открытие может объяснить, почему у значительной части пациентов гипертония остаётся устойчивой даже на фоне медикаментозного лечения.

По оценкам учёных, до половины случаев повышенного давления могут быть связаны не только с сосудистыми или почечными нарушениями, но и с особенностями работы центральной нервной системы.

В таких ситуациях стандартные препараты оказываются недостаточно эффективными, поскольку не воздействуют на нейронные механизмы регуляции давления.

Связь с апноэ сна и нехваткой кислорода

Исследование также проливает свет на возможную связь гипертонии с нарушениями дыхания во сне.

При апноэ сна у человека периодически возникает нехватка кислорода и накопление углекислого газа. Эти изменения могут активировать нейроны pFL, что приводит к скачкам давления и дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Таким образом, мозговой механизм может одновременно объяснять и проблемы с дыханием, и нестабильное давление у части пациентов.

Возможные новые подходы к лечению

Учёные уже рассматривают варианты воздействия на выявленную систему. При этом речь не идёт о прямом вмешательстве в мозг.

Вместо этого предлагается влиять на каротидные тельца — чувствительные структуры в области шеи, которые передают сигналы и могут регулировать активность соответствующих нейронов в мозге.

Такой подход может в перспективе стать основой для новых методов терапии гипертонии, особенно в случаях, когда традиционное лечение не даёт устойчивого результата.

Что дальше: исследования на людях

На данный момент все выводы основаны на экспериментах на животных моделях. Учёным ещё предстоит подтвердить, работает ли аналогичный механизм у человека.

Тем не менее исследователи считают, что открытие может стать важным шагом к пониманию нейронных причин гипертонии и развитию более точных методов её лечения в будущем.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

