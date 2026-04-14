Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
14.04.2026, 10:55

Что происходит с телом во время смеха: простой механизм, который работает как «перезагрузка»

Новости Мира 0 354

Смех воспринимается как эмоция, но на деле он запускает в организме целый каскад физиологических реакций, которые влияют на дыхание, сердце, нервную систему и даже пищеварение, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Дыхание под нагрузкой: как смех «прокачивает» лёгкие

Во время смеха дыхательная система начинает работать заметно активнее, чем при обычном спокойном дыхании. Человек делает более глубокие вдохи и интенсивные выдохи, из-за чего лёгкие быстрее обновляют воздух.

Такая работа помогает выводить застойный воздух из нижних отделов дыхательной системы и улучшает насыщение крови кислородом. По сути, короткие приступы смеха становятся своеобразной дыхательной гимнастикой, которая происходит естественно и без усилий.

Гормоны под контролем: снижение стресса и рост «гормонов радости»

Одним из ключевых эффектов смеха считается его влияние на гормональный фон. При активном смехе в организме снижается уровень кортизола — гормона стресса, который напрямую связан с тревожностью и напряжением.

Одновременно увеличивается выработка эндорфинов — природных веществ, которые действуют как мягкие обезболивающие. Они улучшают эмоциональное состояние, снижают ощущение тревоги и создают эффект внутреннего облегчения, сравнимый с расслаблением после физической активности.

«Массаж изнутри»: как смех влияет на диафрагму и органы

Наиболее неожиданное воздействие смеха связано с работой диафрагмы. Во время смеха она активно и ритмично сокращается, выполняя функцию своеобразного «насоса» для внутренних органов.

Такие движения улучшают кровообращение в брюшной полости и мягко стимулируют работу органов пищеварения. Врачи часто сравнивают этот процесс с внутренним массажем, который способствует более активному обмену веществ и улучшению работы кишечника.

Сердце и сосуды: естественная тренировка без нагрузки

Смех оказывает заметное влияние и на сердечно-сосудистую систему. При эмоциональном подъёме ускоряется кровообращение, а сосуды становятся более эластичными.

Некоторые специалисты отмечают, что регулярный смех может снижать риски, связанные с сердечными заболеваниями, поскольку в определённой степени имитирует лёгкую физическую нагрузку. При этом организм не испытывает стресс, как при тренировке, а наоборот — расслабляется.

Снятие напряжения и влияние на сон

Во время смеха происходит расслабление мышц, что помогает уменьшить физическое напряжение и снять зажимы в теле. Это особенно важно для людей, испытывающих стресс или проводящих много времени в сидячем положении.

Психологи также отмечают, что смех помогает эмоционально «разгружаться», снижая накопленное напряжение. После таких эмоциональных всплесков организм легче переходит в состояние покоя, что положительно влияет на качество сна.

Смех и продолжительность жизни: что отмечают наблюдения

Долгосрочные наблюдения показывают, что люди, которые чаще испытывают положительные эмоции и смеются, в среднем имеют более крепкое здоровье и лучшую стрессоустойчивость.

Хотя смех нельзя назвать лекарством в прямом смысле, его влияние на организм рассматривается как важный фактор общего благополучия. Он поддерживает работу сразу нескольких систем — от дыхательной до нервной.

Итог: простая привычка с мощным эффектом

Смех остаётся одной из самых доступных форм «самотерапии», не требующей усилий или условий. Его воздействие охватывает дыхание, сердце, гормоны и психоэмоциональное состояние.

И чем чаще человек позволяет себе смеяться, тем активнее организм включает собственные механизмы восстановления и защиты.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь