Без русских названий: в Киргизии готовят крупнейшую языковую реформу за десятилетия

Власти Киргизии намерены до конца 2027 года завершить замену русскоязычных названий сел по всей стране. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров, комментируя ход масштабной реформы топонимики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Переименование охватит всю страну

В Киргизии готовится масштабная работа по изменению названий сельских населенных пунктов, которые имеют русскоязычное происхождение. Как сообщил президент Садыр Жапаров, процесс должен быть полностью завершен в течение ближайших лет — ориентировочно до конца 2027 года.

Речь идет о системной замене топонимов, которые сохранялись со времен советского периода и первых лет независимости. Власти подчеркивают, что работа ведется поэтапно и затрагивает разные регионы страны.

По словам главы государства, уже сейчас значительная часть подобных изменений реализована: с момента его избрания в 2021 году официальные названия более чем полутора десятков населенных пунктов были пересмотрены и утверждены в новом виде.

Позиция президента: акцент на языке и идентичности

Садыр Жапаров заявил, что поддерживает процесс обновления названий, однако выступает против практики массового присвоения населенным пунктам имен исторических личностей Кыргызстана.

Таким образом, власти пытаются выстроить более взвешенный подход к реформе топонимики, избегая чрезмерной политизации или персонализации новых названий.

Эксперты отмечают, что подобные изменения часто связаны не только с административными решениями, но и с более широкими процессами укрепления национальной идентичности и языковой политики.

Что уже изменилось в стране

По официальным данным, работа по переименованию населенных пунктов в Киргизии идет с 2021 года, после прихода Садыра Жапарова к власти.

За этот период, как сообщается, было изменено более десятка названий сел. В ряде регионов новые топонимы уже закреплены на уровне официальных документов и используются в административной практике.

Процесс проходит постепенно, чтобы минимизировать бюрократическую нагрузку и обеспечить корректное обновление картографических и государственных реестров.

Экономический контекст и отношения с Россией

На фоне обсуждения внутренней политики ранее Садыр Жапаров также высказывался о внешнеэкономических связях страны. В частности, он подчеркивал, что Киргизия продолжает сотрудничество с Россией, несмотря на международную санкционную обстановку.

Президент отмечал, что республика выполняет свои международные обязательства, но при этом не может игнорировать экономические интересы граждан и необходимость развития национальной экономики.

По его словам, Россия остается ключевым торговым партнером для Киргизии. Страна импортирует российские нефть, газ, пшеницу и ряд других товаров, которые играют важную роль в обеспечении внутреннего рынка и стабильности экономики.

Именно поэтому, как подчеркивал Жапаров, полный отказ от экономического взаимодействия с Россией на текущем этапе невозможен.

Что означает реформа для региона

Инициатива по изменению топонимов в Киргизии может стать одной из наиболее заметных гуманитарно-административных реформ последних лет в Центральной Азии.

Подобные процессы в разных странах региона часто сопровождаются обновлением карт, документов и государственных реестров, а также требуют значительных организационных ресурсов.

Эксперты считают, что такие решения, как правило, имеют долгосрочный характер и формируют новый историко-культурный ландшафт страны.