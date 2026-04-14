© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.04.2026, 13:49

В школе в Турции ученик открыл стрельбу: семеро ранены, есть заложники

В турецком городе Сиверек произошло вооружённое нападение на школьное учреждение, в результате которого пострадали не менее 18 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Haber 7.

© Фото : соцсети
Вооружённое нападение в школе Сиверека

Инцидент произошёл в школе в городе Siverek, где молодой человек с огнестрельным оружием открыл стрельбу по людям. По данным турецкого издания Haber 7, нападение началось внезапно и сопровождалось паникой среди учащихся и персонала.

Сообщается, что злоумышленник сначала начал стрелять у входа в здание, а затем проник внутрь школы, продолжив атаку уже в коридорах и помещениях.

Паника среди учеников и попытки спастись

Очевидцы описывают происходящее как хаотичное и крайне опасное. По их словам, в момент нападения школьники и сотрудники пытались покинуть здание любыми возможными способами.

Часть учеников, спасаясь от выстрелов, выпрыгивали из окон. На территории школы быстро возникла паника, а внутри здания люди разбегались в разные стороны, пытаясь укрыться в безопасных местах.

Забаррикадирование и ситуация с заложниками

После начала стрельбы нападавший, по имеющимся данным, забаррикадировался внутри здания. Также сообщалось о захвате нескольких учеников в заложники, что значительно усложнило развитие ситуации.

Полицейские подразделения, прибывшие на место происшествия, начали срочную эвакуацию учащихся и персонала. Большую часть находившихся в школе людей удалось вывести в безопасные зоны.

Свидетельства очевидцев о происходящем

Очевидцы утверждают, что нападавшему на вид было около 17–18 лет. По их словам, он вошёл через главный вход и сразу начал стрелять из длинноствольного оружия.

Один из свидетелей описал ситуацию как полностью непредсказуемую: после первых выстрелов в здании началась паника, а люди разбегались, не понимая, где безопаснее укрыться.

Завершение инцидента и последствия

По предварительной информации, после нападения злоумышленник покончил с собой. Официальные структуры продолжают уточнять обстоятельства произошедшего, а также точное количество пострадавших и характер их травм.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Турции и стал предметом обсуждения в контексте безопасности образовательных учреждений и мер по предотвращению подобных трагедий в будущем.

