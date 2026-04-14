14.04.2026, 15:28

Бизнесмен потребовал 32 миллиона тенге от авиакомпании за порез на пальце

Британский бизнесмен подал иск к авиакомпании British Airways, требуя компенсацию за травму, полученную во время перелёта, которую он оценивает в десятки тысяч фунтов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: en.wikipedia.org

Инцидент во время полёта

История, ставшая предметом судебного разбирательства, произошла в 2023 году на борту самолёта British Airways. По данным британского издания Daily Mail, бывший операционный директор финансовой компании Bravura Solutions и бизнесмен Andrew Chesterton направлялся на отдых, когда во время полёта получил травму.

Сообщается, что мужчина случайно засунул руку между сиденьями самолёта, где задел острый предмет. В результате он получил порезы сразу на двух пальцах. После посадки пассажиру потребовалась медицинская помощь, ему наложили швы в больнице.

«Боль и шок» и последствия травмы

По словам Честертона, инцидент стал для него неожиданным и болезненным. Он утверждает, что испытал сильную боль и эмоциональный шок, а последствия травмы оказались более длительными, чем ожидалось.

Бизнесмен заявляет, что после происшествия у него остались заметные шрамы, а также снизилась сила хвата одного из мизинцев. В исковых материалах также говорится о психологическом дискомфорте: мужчина утверждает, что сталкивается с навязчивыми воспоминаниями и кошмарами, связанными с инцидентом на борту самолёта.

Требование компенсации и позиция сторон

В рамках судебного иска Честертон требует компенсацию в размере более 50 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 32 172 500. Он настаивает на том, что травма повлияла на качество его жизни и профессиональные возможности.

Авиакомпания British Airways при этом частично признаёт факт инцидента, однако не соглашается с заявленной суммой компенсации. Представители перевозчика считают требования завышенными и заявляют, что не должны выплачивать запрашиваемую сумму в полном объёме.

Судебный спор и возможные последствия

Дело продолжает рассматриваться в судебном порядке и уже привлекло внимание СМИ из-за необычности обстоятельств. Эксперты отмечают, что подобные иски нередко становятся предметом споров о том, где заканчивается ответственность перевозчика и начинается личная неосторожность пассажира.

Ситуация вокруг Честертона и British Airways может стать очередным прецедентом в спорах о компенсациях за травмы, полученные во время авиаперелётов, особенно если речь идёт о повреждениях внутри салона самолёта.

