Ученые признали, что все это время ошибались насчет продолжительности жизни

Новые данные ученых ставят под сомнение прежние представления о долголетии: оказалось, что гены могут играть куда более решающую роль, чем считалось десятилетиями.

Исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Science, заставило специалистов по-новому взглянуть на один из главных вопросов биологии человека — от чего на самом деле зависит продолжительность жизни.

Группа ученых из Научный институт Вейцмана пришла к выводу, что роль генетики в формировании срока жизни человека значительно недооценивалась. Если ранее считалось, что наследственность объясняет лишь небольшую часть различий между людьми, то теперь речь может идти уже о половине всех факторов.

Работу возглавил исследователь Бен Шенхар из лаборатории профессора Ури Алон.

Почему прежние оценки оказались ошибочными

На протяжении многих лет в научном сообществе доминировала точка зрения, согласно которой образ жизни, окружающая среда и социальные условия играют решающую роль в вопросах долголетия. Генетике отводилась второстепенная позиция — в среднем около 20–25%, а некоторые исследования и вовсе снижали этот показатель до менее чем 10%.

Однако, как выяснилось, ключевая проблема заключалась в методологии.

Ранние работы не учитывали так называемую «внешнюю смертность» — случаи гибели, не связанные напрямую с процессами старения. Речь идет о несчастных случаях, инфекциях, травмах и других факторах, которые могут существенно искажать статистику.

По словам ученых, именно это приводило к занижению реального вклада генетики.

Новый подход: близнецы, разделенные средой

Чтобы получить более точные данные, исследователи провели масштабный анализ близнецов из Швеция и Дания. Особенность работы заключалась в том, что в нее впервые включили пары, выросшие в разных условиях.

Такой подход позволил максимально отделить влияние окружающей среды от генетических факторов — один из самых сложных вопросов в подобных исследованиях.

Дополнительно ученые применили новую математическую модель и провели компьютерные симуляции так называемых «виртуальных близнецов». Это помогло разделить случаи смерти, вызванные естественным старением, и те, что произошли по внешним причинам.

Генетика может объяснять до 50% продолжительности жизни

Полученные результаты оказались неожиданными даже для самих исследователей. Согласно новой модели, генетический вклад в продолжительность жизни может достигать около 50%.

Это в два раза больше, чем предполагалось ранее.

Особенно показателен пример с деменцией: риск смерти от этого заболевания до 80 лет может наследоваться примерно на 70%. При этом генетическое влияние на онкологические и сердечно-сосудистые заболевания оказалось ниже.

Как это изменит науку о старении

Авторы исследования считают, что их выводы способны повлиять на всю область изучения старения. Если генетическая предрасположенность действительно играет столь значительную роль, это открывает новые направления для науки.

Речь идет прежде всего о поиске конкретных генов, влияющих на продолжительность жизни, а также о более глубоком понимании биологических механизмов старения.

По словам Бена Шенхара, прежний скепсис в отношении генетики может смениться активным развитием исследований в этой области.