$105 тысяч за полет: на Флойда Мейвезера подали иск из-за аренды джета

Флойд Мейвезер-младший столкнулся с новым судебным иском в США. Боксеру вменяют неоплату услуг чартерного авиарейса на сумму более 105 тысяч долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Complex.

Суть нового судебного иска

Один из самых известных и богатых спортсменов современности Флойд Мейвезер-младший вновь оказался в центре юридического спора.

Как сообщают американские СМИ, в окружной суд Лос-Анджелеса подан иск от компании Jet Set Aircraft Inc., занимающейся авиационными услугами. Организация утверждает, что спортсмен не оплатил расходы, связанные с частным чартерным рейсом, выполненным в 2025 году.

Сумма претензий превышает 105 тысяч долларов.

Какие претензии выдвигает компания

В исковых материалах говорится, что компания предоставила полный комплекс авиационного обслуживания. Речь идет не только о самом перелете, но и о сопутствующих услугах, необходимых для его выполнения.

Среди заявленных требований — оплата долга, начисление процентов, а также компенсация дополнительных финансовых убытков, которые, по версии истца, возникли из-за нарушения договоренностей.

В чем обвиняют спортсмена

По данным стороны, подавшей иск, речь идет не просто о задолженности, а о нарушении условий контракта. В документе также фигурируют претензии, связанные с неосновательным обогащением и даже мошенничеством.

Эти формулировки означают, что истец пытается придать делу более серьезный юридический характер и расширить рамки возможной ответственности ответчика.

Что известно о предоставленных услугах

Компания Jet Set Aircraft Inc. заявляет, что выполнила все обязательства по договору. В частности, речь идет о предоставлении экипажа, топлива, технического обслуживания самолета и координации полета.

Подобные услуги в сфере частной авиации традиционно относятся к премиальному сегменту и могут стоить десятки или сотни тысяч долларов за один рейс.

Контекст вокруг Мейвезера

Флойд Мейвезер-младший давно известен не только своими спортивными достижениями, но и высоким уровнем доходов. Он считается одним из самых богатых боксеров в истории спорта и регулярно демонстрирует роскошный образ жизни.

При этом спортсмен уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств, связанных с финансами, контрактами и деловыми обязательствами.

Что дальше по делу

На данный момент стороны готовятся к судебному разбирательству. Суду предстоит установить, были ли нарушены условия соглашения и действительно ли образовалась задолженность в заявленном размере.

Если претензии компании будут подтверждены, спортсмену может грозить обязанность выплатить не только основную сумму долга, но и дополнительные компенсации.