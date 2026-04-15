18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.04.2026, 20:28

Продукт, которому доверяли годами, оказался бесполезен для зрения — заявление врача

Новости Мира 0 254

Черника не способна улучшить зрение и остановить его ухудшение, несмотря на распространённое мнение, заявила офтальмолог, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: istockphoto.com

Черника и зрение: что известно на самом деле

Расхожее представление о том, что регулярное употребление черники помогает сохранить зрение или даже улучшить его остроту, не подтверждается результатами клинических исследований. Об этом рассказала врач-офтальмолог Ангелина Казанцева, подчеркнув, что популярный «бытовой совет» не имеет научной основы в том виде, в каком его часто преподносят.

По словам специалиста, в лабораторных условиях действительно фиксируется определённый положительный эффект отдельных веществ, содержащихся в ягоде. Речь идёт об антоцианах, которые способны оказывать влияние на состояние капилляров сетчатки. Однако эти наблюдения не равны клинически подтверждённому результату у человека в реальной жизни.

Почему эффект оказался мифом в клинических исследованиях

Как пояснила офтальмолог, при проведении рандомизированных клинических испытаний черника не продемонстрировала значимого влияния на остроту зрения. Также не было выявлено убедительных доказательств того, что ягода способна замедлять развитие офтальмологических заболеваний.

Иными словами, даже при регулярном употреблении продукта не наблюдается того эффекта, который часто приписывают ему в популярной медицине и бытовых рекомендациях.

Возможное влияние на усталость глаз

Несмотря на отсутствие лечебного эффекта, черника всё же может оказывать определённое воздействие на субъективное состояние глаз. Специалист отметила, что речь идёт не о восстановлении зрения, а лишь о снижении симптомов зрительного переутомления.

В частности, в комбинации с другими биологически активными веществами, такими как проантоцианидины из виноградных косточек, экстракт черники может уменьшать ощущение усталости глаз у людей, которые длительное время работают за компьютером. В некоторых наблюдениях фиксировалось снижение спазма аккомодации после продолжительной нагрузки, например шестичасовой офисной работы.

При этом врач подчёркивает, что подобные эффекты относятся исключительно к симптоматическому воздействию и не могут рассматриваться как лечение или способ коррекции зрения.

Подход к поддержанию здоровья глаз

Говоря о профилактике и поддержании здоровья зрительной системы, специалист отметила, что важнее комплексный подход, включающий питание и контроль факторов нагрузки.

По её словам, в рационе могут присутствовать продукты, богатые антиоксидантами и полезными жирными кислотами. Среди них она упомянула рыбу жирных сортов, зелёные листовые овощи, такие как шпинат и петрушка, а также продукты, содержащие полезные микроэлементы, включая тыквенные семечки.

Также в ряде случаев рассматриваются дополнительные источники веществ, таких как лютеин, зеаксантин, омега-3 жирные кислоты, витамин C и цинк. Однако их приём, как и любых добавок, должен быть обоснован и учитывать индивидуальные особенности организма.

Отдельно специалист обратила внимание на то, что некоторые вещества, включая бета-каротин, могут быть нежелательны для определённых групп людей, особенно для курящих.

Вывод специалистов

Главный вывод офтальмолога заключается в том, что черника не является средством для лечения или восстановления зрения. Её роль в лучшем случае ограничивается возможным снижением усталости глаз при высоких зрительных нагрузках.

При этом сохранение зрения зависит не от одного продукта, а от общего образа жизни, питания, режима работы за компьютером и регулярного наблюдения у специалистов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
