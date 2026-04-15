Россия открыла “зеленый коридор” для иностранцев: кого теперь зовут в страну

В России официально запущен новый онлайн-сервис, предназначенный для иностранных граждан, которые рассматривают возможность переезда в страну по государственной программе поддержки переселения специалистов, представляющих интерес для государства.
Платформа работает на портале «Время жить в России» и позиционируется как единое цифровое окно для подачи заявок и сопровождения кандидатов на всех этапах рассмотрения.
Инициаторами и кураторами проекта выступают Агентство стратегических инициатив и Министерство внутренних дел Российской Федерации.
«Мы открыли «зеленый коридор» для талантливых иностранцев, готовых внести вклад в развитие экономики, науки и культуры нашей страны. Важно обеспечить кандидату легкий и понятный путь подачи документов, прозрачную процедуру оценки его компетенций и в случае одобрения заявки – комплексную систему сопровождения уже в России», – пояснила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Как сообщили в Агентстве стратегических инициатив, новый сервис ориентирован на привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов.
Речь идет о гражданах других государств, которые обладают значимыми достижениями в разных сферах, включая науку, технологии, спорт, культуру, креативные индустрии и предпринимательство.
Через платформу они смогут подать документы на участие в программе упрощенного переезда и получить предварительную оценку соответствия критериям отбора.
Генеральный директор Светлана Чупшева назвала запуск сервиса фактическим созданием «зеленого коридора» для иностранных специалистов.
По ее словам, ключевая задача новой системы — сделать процесс максимально прозрачным и понятным: от подачи заявки до возможного одобрения и дальнейшего сопровождения уже после переезда в Россию.
Особый акцент делается на том, чтобы кандидат проходил весь путь в цифровом формате, без избыточных административных процедур и с четкими критериями оценки компетенций.
Новый сервис выполняет функцию единого окна для заявителей.
Он включает прием заявок, предварительную проверку соответствия установленным требованиям и дальнейшее сопровождение потенциальных переселенцев.
Отдельно подчеркивается, что система также оценивает наличие у кандидатов востребованных профессиональных компетенций и соответствие базовым условиям программы.
Среди обозначенных критериев — профессиональная ценность для экономики и социальной сферы, а также соответствие принципам, которые в документе обозначены как уважение к традиционным ценностям страны.
Запуск сервиса связан с указом президента России Владимир Путин, подписанным в конце прошлого года.
Документ предусматривает поддержку переселения в Россию иностранных граждан, имеющих значимые достижения в научной, производственной, спортивной и культурной сферах.
Согласно положениям указа, с 15 апреля 2026 года иностранцы получили возможность подавать ходатайства о признании их представляющими интерес для страны при наличии соответствующих достижений и вклада в развитие различных отраслей — от науки и технологий до культуры и обороны.
Ранее сообщалось, что в 2025 году фиксировалось заметное снижение числа иностранных граждан, получивших российское гражданство, что стало одним из факторов обсуждения миграционной и кадровой политики.
На этом фоне запуск цифрового сервиса рассматривается как попытка выстроить более адресную систему привлечения специалистов, способных внести вклад в экономическое и научное развитие страны.
