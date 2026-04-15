Россия открыла “зеленый коридор” для иностранцев: кого теперь зовут в страну

В России начал работу единый цифровой сервис, через который иностранные специалисты могут подать заявку на упрощенное переселение в страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу АСИ.

Picture: Kaspars Grinvalds – stock.adobe.com

Цифровой «зеленый коридор» для переезда

В России официально запущен новый онлайн-сервис, предназначенный для иностранных граждан, которые рассматривают возможность переезда в страну по государственной программе поддержки переселения специалистов, представляющих интерес для государства.

Платформа работает на портале «Время жить в России» и позиционируется как единое цифровое окно для подачи заявок и сопровождения кандидатов на всех этапах рассмотрения.

Инициаторами и кураторами проекта выступают Агентство стратегических инициатив и Министерство внутренних дел Российской Федерации.

«Мы открыли «зеленый коридор» для талантливых иностранцев, готовых внести вклад в развитие экономики, науки и культуры нашей страны. Важно обеспечить кандидату легкий и понятный путь подачи документов, прозрачную процедуру оценки его компетенций и в случае одобрения заявки – комплексную систему сопровождения уже в России», – пояснила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Кто сможет подать заявку на переезд

Как сообщили в Агентстве стратегических инициатив, новый сервис ориентирован на привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов.

Речь идет о гражданах других государств, которые обладают значимыми достижениями в разных сферах, включая науку, технологии, спорт, культуру, креативные индустрии и предпринимательство.

Через платформу они смогут подать документы на участие в программе упрощенного переезда и получить предварительную оценку соответствия критериям отбора.

«Зеленый коридор» для талантов

Генеральный директор Светлана Чупшева назвала запуск сервиса фактическим созданием «зеленого коридора» для иностранных специалистов.

По ее словам, ключевая задача новой системы — сделать процесс максимально прозрачным и понятным: от подачи заявки до возможного одобрения и дальнейшего сопровождения уже после переезда в Россию.

Особый акцент делается на том, чтобы кандидат проходил весь путь в цифровом формате, без избыточных административных процедур и с четкими критериями оценки компетенций.

Как будет работать система

Новый сервис выполняет функцию единого окна для заявителей.

Он включает прием заявок, предварительную проверку соответствия установленным требованиям и дальнейшее сопровождение потенциальных переселенцев.

Отдельно подчеркивается, что система также оценивает наличие у кандидатов востребованных профессиональных компетенций и соответствие базовым условиям программы.

Среди обозначенных критериев — профессиональная ценность для экономики и социальной сферы, а также соответствие принципам, которые в документе обозначены как уважение к традиционным ценностям страны.

Правовая основа программы

Запуск сервиса связан с указом президента России Владимир Путин, подписанным в конце прошлого года.

Документ предусматривает поддержку переселения в Россию иностранных граждан, имеющих значимые достижения в научной, производственной, спортивной и культурной сферах.

Согласно положениям указа, с 15 апреля 2026 года иностранцы получили возможность подавать ходатайства о признании их представляющими интерес для страны при наличии соответствующих достижений и вклада в развитие различных отраслей — от науки и технологий до культуры и обороны.

Контекст и общая динамика

Ранее сообщалось, что в 2025 году фиксировалось заметное снижение числа иностранных граждан, получивших российское гражданство, что стало одним из факторов обсуждения миграционной и кадровой политики.

На этом фоне запуск цифрового сервиса рассматривается как попытка выстроить более адресную систему привлечения специалистов, способных внести вклад в экономическое и научное развитие страны.