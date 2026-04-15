Fox News: Трамп заявил об окончании операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении военной операции против Ирана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Fox News.

Заявление Трампа и позиция Белого дома

Президент Соединенных Штатов Donald Trump заявил о завершении военной операции против Iran. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на слова главы государства.

По данным журналистов, заявление прозвучало на фоне продолжающейся дипломатической активности между Вашингтоном и Тегераном. При этом официальные подробности о характере и итогах операции в опубликованных сообщениях не раскрываются, что оставляет ряд вопросов относительно масштаба и последствий действий США.

Контекст: на фоне новых переговоров

До этого Трамп сообщил о подготовке нового раунда переговоров между США и Ираном. По его словам, встреча представителей двух стран может состояться в ближайшие дни — 15 или 16 апреля.

Таким образом, заявление о завершении операции совпало по времени с активизацией дипломатического процесса, что может указывать на попытку снизить напряженность и перейти к переговорам.

Что известно о возможных переговорах

Как отмечается в публикации, новый раунд консультаций между Вашингтоном и Тегераном рассматривается как продолжение диалога по ключевым вопросам двусторонних отношений.

Пока не уточняется, какие именно темы будут вынесены на обсуждение, однако ранее стороны неоднократно поднимали вопросы региональной безопасности и санкционной политики.

Международный фон и реакция

На данный момент официальных подробных комментариев от сторон конфликта не приводится. Также отсутствуют развернутые подтверждения деталей операции со стороны независимых источников.

Сообщение о завершении операции, озвученное Трампом и распространенное через Fox News, уже привлекло внимание международных СМИ и может стать одной из ключевых тем ближайших дней в мировой политической повестке.