Назван неожиданный продукт, который помогает быстрее «переработать» алкоголь

Ученые обнаружили, что сочетание цитрусового уксуса и растительного экстракта может ускорять переработку алкоголя в организме и снижать нагрузку на печень. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Исследование выявило потенциально полезную комбинацию

Группа исследователей из Национального университета Сунчхон изучила влияние сочетания натуральных компонентов на процесс переработки алкоголя в организме. Речь идет о смеси уксуса из японского мандарина Citrus unshiu и экстракта плодов Hovenia dulcis, известного как «конфетное дерево».

Работа ученых была опубликована в научном журнале Food & Function и уже вызвала интерес в научном сообществе, поскольку затрагивает один из самых распространенных биохимических процессов, связанных с употреблением алкоголя.

Как действует смесь на организм

В ходе экспериментов на животных специалисты зафиксировали, что при регулярном употреблении смеси снижался уровень этанола в крови, а также уменьшалось количество ацетальдегида — токсичного вещества, образующегося при распаде алкоголя.

Именно ацетальдегид считается одним из ключевых факторов, вызывающих симптомы похмелья. При его накоплении в организме могут появляться такие проявления, как слабость, головная боль, тошнота и общее недомогание. В норме печень перерабатывает это вещество с помощью ферментных систем, однако при больших дозах алкоголя этот процесс замедляется.

Потенциальная защита печени

Кроме снижения уровня токсичных веществ, исследователи отметили положительное влияние смеси на состояние печени. У подопытных животных наблюдалось уменьшение признаков повреждения печени, а также улучшение показателей липидного обмена при длительном употреблении алкоголя.

Ученые предполагают, что такой эффект может быть связан с активацией ферментов, отвечающих за расщепление алкоголя, а также с антиоксидантными свойствами натуральных компонентов.

Эксперимент с участием людей

Дополнительно был проведен небольшой тест с участием 30 добровольцев. Участников разделили на две группы: одна получала исследуемую смесь, вторая — плацебо.

Результаты показали, что у людей, принимавших натуральную комбинацию, концентрация алкоголя и ацетальдегида в крови была ниже. Это может указывать на более быстрое выведение спирта из организма по сравнению с контрольной группой.

Что важно учитывать

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые подчеркивают, что исследование пока находится на ранней стадии. Для подтверждения эффективности и безопасности метода необходимы более масштабные клинические испытания с участием большего числа добровольцев.

Также специалисты напоминают, что подобные находки не отменяют негативного воздействия алкоголя на организм, особенно при его регулярном или чрезмерном употреблении.