Врач назвал препараты, опасные для водителей — список

Некоторые лекарства способны резко снижать концентрацию внимания и замедлять реакцию, поэтому после их приема управление автомобилем может быть опасным, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Седативные антигистаминные: риск сонливости за рулем

По словам специалиста, одной из самых опасных групп являются антигистаминные препараты первого поколения, которые часто применяются при аллергии.

Они оказывают выраженный седативный эффект: проникают в центральную нервную систему и вызывают сонливость, заторможенность и снижение концентрации.

Врач отметил, что даже легкое чувство усталости после их приема может быть критичным в условиях дорожного движения.

Снотворные и противотревожные препараты

Отдельную опасность представляют снотворные и противотревожные средства. Они воздействуют на рецепторы головного мозга, помогая снизить тревожность и облегчить засыпание, однако одновременно ухудшают психомоторные реакции.

Даже если человек субъективно чувствует расслабление и спокойствие, его реакция на дорожные ситуации может быть значительно замедлена.

Обезболивающие с опиоидами и их влияние

Некоторые обезболивающие препараты, особенно содержащие опиоидные компоненты, также могут быть опасны для водителей.

Они способны вызывать сонливость, легкое головокружение, спутанность сознания и снижение способности быстро оценивать ситуацию.

Комбинированные препараты от простуды

Отдельно врач выделил популярные комбинированные средства от ОРВИ и простуды. В их составе часто содержатся антигистаминные компоненты и вещества, влияющие на центральную нервную систему.

В результате человек может испытывать выраженную сонливость и снижение концентрации уже через короткое время после приема.

Лекарства от давления и риск слабости

Опасность могут представлять и препараты, снижающие артериальное давление. Особенно в начале терапии возможно резкое падение давления, которое сопровождается слабостью, головокружением и потемнением в глазах.

В таком состоянии управление автомобилем становится небезопасным.

Психотропные препараты и период адаптации

Антидепрессанты и нейролептики также могут влиять на способность к вождению, особенно в период подбора дозировки. В это время возможны заторможенность, ухудшение координации и снижение реакции.

Даже при последующей адаптации организма врач рекомендует учитывать индивидуальную реакцию на препараты.

Главное правило безопасности

Шота Каландия подчеркнул, что реакция на лекарства у каждого человека индивидуальна. Один и тот же препарат может по-разному влиять на самочувствие разных людей.

Если после приема лекарства появляется сонливость, слабость, головокружение или снижение концентрации, садиться за руль нельзя. Даже незначительное ухудшение реакции может привести к серьезным последствиям на дороге.