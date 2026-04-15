15.04.2026, 08:38

Врач назвал препараты, опасные для водителей — список

Новости Мира

Некоторые лекарства способны резко снижать концентрацию внимания и замедлять реакцию, поэтому после их приема управление автомобилем может быть опасным, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: drive2.ru

Седативные антигистаминные: риск сонливости за рулем

По словам специалиста, одной из самых опасных групп являются антигистаминные препараты первого поколения, которые часто применяются при аллергии.

Они оказывают выраженный седативный эффект: проникают в центральную нервную систему и вызывают сонливость, заторможенность и снижение концентрации.

Врач отметил, что даже легкое чувство усталости после их приема может быть критичным в условиях дорожного движения.

Снотворные и противотревожные препараты

Отдельную опасность представляют снотворные и противотревожные средства. Они воздействуют на рецепторы головного мозга, помогая снизить тревожность и облегчить засыпание, однако одновременно ухудшают психомоторные реакции.

Даже если человек субъективно чувствует расслабление и спокойствие, его реакция на дорожные ситуации может быть значительно замедлена.

Обезболивающие с опиоидами и их влияние

Некоторые обезболивающие препараты, особенно содержащие опиоидные компоненты, также могут быть опасны для водителей.

Они способны вызывать сонливость, легкое головокружение, спутанность сознания и снижение способности быстро оценивать ситуацию.

Комбинированные препараты от простуды

Отдельно врач выделил популярные комбинированные средства от ОРВИ и простуды. В их составе часто содержатся антигистаминные компоненты и вещества, влияющие на центральную нервную систему.

В результате человек может испытывать выраженную сонливость и снижение концентрации уже через короткое время после приема.

Лекарства от давления и риск слабости

Опасность могут представлять и препараты, снижающие артериальное давление. Особенно в начале терапии возможно резкое падение давления, которое сопровождается слабостью, головокружением и потемнением в глазах.

В таком состоянии управление автомобилем становится небезопасным.

Психотропные препараты и период адаптации

Антидепрессанты и нейролептики также могут влиять на способность к вождению, особенно в период подбора дозировки. В это время возможны заторможенность, ухудшение координации и снижение реакции.

Даже при последующей адаптации организма врач рекомендует учитывать индивидуальную реакцию на препараты.

Главное правило безопасности

Шота Каландия подчеркнул, что реакция на лекарства у каждого человека индивидуальна. Один и тот же препарат может по-разному влиять на самочувствие разных людей.

Если после приема лекарства появляется сонливость, слабость, головокружение или снижение концентрации, садиться за руль нельзя. Даже незначительное ухудшение реакции может привести к серьезным последствиям на дороге.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь