Врач назвал препараты, опасные для водителей — список

Некоторые лекарства способны резко снижать концентрацию внимания и замедлять реакцию, поэтому после их приема управление автомобилем может быть опасным, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
По словам специалиста, одной из самых опасных групп являются антигистаминные препараты первого поколения, которые часто применяются при аллергии.
Они оказывают выраженный седативный эффект: проникают в центральную нервную систему и вызывают сонливость, заторможенность и снижение концентрации.
Врач отметил, что даже легкое чувство усталости после их приема может быть критичным в условиях дорожного движения.
Отдельную опасность представляют снотворные и противотревожные средства. Они воздействуют на рецепторы головного мозга, помогая снизить тревожность и облегчить засыпание, однако одновременно ухудшают психомоторные реакции.
Даже если человек субъективно чувствует расслабление и спокойствие, его реакция на дорожные ситуации может быть значительно замедлена.
Некоторые обезболивающие препараты, особенно содержащие опиоидные компоненты, также могут быть опасны для водителей.
Они способны вызывать сонливость, легкое головокружение, спутанность сознания и снижение способности быстро оценивать ситуацию.
Отдельно врач выделил популярные комбинированные средства от ОРВИ и простуды. В их составе часто содержатся антигистаминные компоненты и вещества, влияющие на центральную нервную систему.
В результате человек может испытывать выраженную сонливость и снижение концентрации уже через короткое время после приема.
Опасность могут представлять и препараты, снижающие артериальное давление. Особенно в начале терапии возможно резкое падение давления, которое сопровождается слабостью, головокружением и потемнением в глазах.
В таком состоянии управление автомобилем становится небезопасным.
Антидепрессанты и нейролептики также могут влиять на способность к вождению, особенно в период подбора дозировки. В это время возможны заторможенность, ухудшение координации и снижение реакции.
Даже при последующей адаптации организма врач рекомендует учитывать индивидуальную реакцию на препараты.
Шота Каландия подчеркнул, что реакция на лекарства у каждого человека индивидуальна. Один и тот же препарат может по-разному влиять на самочувствие разных людей.
Если после приема лекарства появляется сонливость, слабость, головокружение или снижение концентрации, садиться за руль нельзя. Даже незначительное ухудшение реакции может привести к серьезным последствиям на дороге.
