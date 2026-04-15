Почему мозг “просит” шоколад: врач раскрыла неожиданный ответ

Гастроэнтеролог рассказала, как небольшое количество горького шоколада может влиять на нервную систему и настроение человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Шоколад и “гормон радости”: что говорит врач

Потребление сладкого часто связывают с быстрым улучшением настроения, однако специалисты предупреждают: механизм этого эффекта гораздо сложнее, чем кажется. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная объяснила, что центральной нервной системе действительно необходима глюкоза для нормальной работы, но её избыток способен приводить к серьёзным последствиям для здоровья.

По словам специалиста, современный рацион уже содержит значительно больше простых углеводов, чем требуется организму. При этом сахар присутствует не только в очевидных сладостях, но и во множестве привычных продуктов, где его наличие не всегда ожидаемо.

Скрытый сахар в рационе и риски для здоровья

Как отмечает врач, добавленный сахар можно обнаружить даже в продуктах, которые традиционно не считаются сладкими. Он используется в пищевой промышленности для улучшения вкуса, цвета и текстуры блюд.

Из-за этого человек часто потребляет значительно больше простых углеводов, чем необходимо. Это, в свою очередь, становится одной из причин роста числа случаев избыточного веса и метаболических нарушений, включая сахарный диабет второго типа.

Эксперт подчеркнула, что сегодня это заболевание всё чаще диагностируется не только у взрослых, но и у очень молодых пациентов, что ранее считалось нетипичным.

Чем заменить “быструю энергию” для мозга

Отдельно специалист отметила, что мозг не нуждается в сахаре из сладостей как в единственном источнике энергии. Глюкоза поступает в организм из обычной пищи — круп, хлеба, макарон и других продуктов, содержащих как простые, так и сложные углеводы.

Также врач обратила внимание на то, что для повышения бодрости лучше выбирать более безопасные стимуляторы. Например, натуральный кофеин из кофе или чая, который, по её словам, может оказывать более выраженный тонизирующий эффект, чем многие сладкие напитки с добавками.

Шоколад как источник “маленькой радости”

Несмотря на предостережения о сахаре, полностью исключать сладкое из рациона не требуется. В умеренных количествах горький шоколад может оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние.

По словам Ирина Бережная, небольшой кусочек тёмного шоколада способен мягко стимулировать нервную систему и вызывать ощущение внутреннего комфорта. Это связано с тем, что продукт может способствовать выработке веществ, участвующих в формировании чувства удовольствия и эмоционального подъёма.

Однако речь идёт именно о минимальных порциях — как о способе получить кратковременный положительный эффект, а не о регулярном способе “поднимать настроение” сладким.

Баланс важнее сладкого эффекта

Специалисты подчёркивают, что ключевым фактором остаётся общий баланс питания. Даже продукты с потенциально положительным эффектом, включая горький шоколад, должны употребляться умеренно.

Медики напоминают: чрезмерное увлечение сладким может нивелировать любые краткосрочные положительные ощущения и привести к долгосрочным нарушениям обмена веществ.

В итоге, по словам врача, важен не отказ от удовольствий, а их разумное включение в рацион — без перегрузки организма сахаром и простыми углеводами.