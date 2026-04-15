Геомагнитные возмущения ожидаются на Земле 18–19 апреля

Ученые прогнозируют серию геомагнитных возмущений на Земле в период 18–19 апреля. Причиной станет воздействие корональной дыры на Солнце, сообщает Lada.kz.

Причина будущих колебаний магнитного поля

Специалисты отмечают, что в ближайшие выходные Земля попадет под влияние потока солнечного ветра, исходящего из области так называемой корональной дыры на Солнце. Именно этот фактор способен вызвать кратковременные возмущения магнитосферы.

О прогнозе сообщили в лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований РАН совместно с учеными Институт солнечно-земной физики СО РАН.

По данным исследователей, ожидается не единичный всплеск, а серия последовательных колебаний магнитного поля Земли.

Что происходит с магнитным полем сейчас

Ученые подчеркивают, что в настоящее время планета находится в периоде относительного «космического затишья». Это означает, что солнечная активность остается умеренной, без сильных и продолжительных магнитных бурь.

Однако даже в такие периоды корональные дыры могут становиться источником кратковременных возмущений, влияющих на геомагнитную обстановку.

Возможные последствия для Земли

Подобные явления обычно не представляют серьезной угрозы для большинства людей, но могут отражаться на работе некоторых технологических систем. В частности, речь идет о возможных кратковременных сбоях в радиосвязи, навигации и работе спутников.

При этом специалисты отмечают, что подобные события часто сопровождаются более яркими полярными сияниями, которые могут наблюдаться в высоких широтах.

Почему корональные дыры важны для прогноза

Корональные дыры — это области на Солнце, где магнитное поле открыто в межпланетное пространство. Через такие «окна» в космос выходит ускоренный поток солнечного ветра, который и достигает Земли через несколько дней после образования.

Именно такие потоки чаще всего становятся причиной умеренных геомагнитных возмущений, которые и прогнозируются на 18–19 апреля.