Самая красивая девушка мира сделала неожиданное заявление о конкурсах красоты

Обладательница титула «Мисс Вселенная — 2025» Фатима Бош вызвала широкий резонанс после заявления о том, что участвовать в конкурсах красоты стоит далеко не всем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Hola .

Фото: msn.com

Мексиканка Фатима Бош, получившая титул «Мисс Вселенная — 2025», выступила с неожиданным советом для девушек, мечтающих о карьере в конкурсах красоты. В беседе с журналистами издания Hola! она заявила, что участие в подобных соревнованиях не должно быть самоцелью.

По словам победительницы, ключевую роль играет не внешность, а внутренние мотивы и цели участниц.

Совет, который вызвал дискуссию

Отвечая на вопрос о том, что бы она сказала девушкам, которые хотят попасть на конкурс «Мисс Вселенная», Бош отметила, что её позиция может показаться неожиданной.

«Честно говоря, я бы никому не советовала участвовать в конкурсах красоты. Я говорю искренне. Правда в том, что от личности девушки, получившей корону победительницы, и от цели, которую она преследует, зависит, какой будет «Мисс Вселенная». Если у вас есть важный проект и вы хотите сделать его более заметным, тогда дерзайте», — сказала она.

Эти слова сразу привлекли внимание общественности и вызвали активное обсуждение в медиапространстве.

Критика со стороны бывших победительниц

Заявление Фатимы Бош не осталось без реакции внутри индустрии красоты. Победительница «Мисс Вселенная — 1991» Лупита Джонс, также представлявшая Мексику, раскритиковала высказывание нынешней обладательницы титула.

По её мнению, подобные формулировки могут обесценивать усилия тысяч участниц, которые стремятся к участию в международных конкурсах и годами готовятся к ним.

Пояснение позиции и уточнение слов

После возникшей волны критики Фатиме Бош пришлось дополнительно разъяснять свою позицию. Она заявила, что её слова были поняты не совсем верно и смысл заключался в другом.

«Я имела в виду следующее: не участвуйте в конкурсах красоты просто потому, что вы красивы. Делайте это ради более высокой цели, чего-то более глубокого», — подчеркнула она.

Победительница отметила, что считает важным наличие у участниц жизненной цели и проекта, который выходит за рамки внешности.

Победа и итоги конкурса

Фатима Бош завоевала корону «Мисс Вселенная — 2025» 21 ноября 2025 года на международном конкурсе красоты. Второе место заняла представительница Таиланда, а тройку лидеров замкнули участницы из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.

Итоги конкурса и последующие заявления победительницы продолжают обсуждаться в международных СМИ и среди поклонников индустрии красоты.