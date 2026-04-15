18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.08
558.28
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.04.2026, 15:26

Самая красивая девушка мира сделала неожиданное заявление о конкурсах красоты

Новости Мира

Обладательница титула «Мисс Вселенная — 2025» Фатима Бош вызвала широкий резонанс после заявления о том, что участвовать в конкурсах красоты стоит далеко не всем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Hola.

Фото: msn.com
Мексиканка Фатима Бош, получившая титул «Мисс Вселенная — 2025», выступила с неожиданным советом для девушек, мечтающих о карьере в конкурсах красоты. В беседе с журналистами издания Hola! она заявила, что участие в подобных соревнованиях не должно быть самоцелью.

По словам победительницы, ключевую роль играет не внешность, а внутренние мотивы и цели участниц.

Совет, который вызвал дискуссию

Отвечая на вопрос о том, что бы она сказала девушкам, которые хотят попасть на конкурс «Мисс Вселенная», Бош отметила, что её позиция может показаться неожиданной.

«Честно говоря, я бы никому не советовала участвовать в конкурсах красоты. Я говорю искренне. Правда в том, что от личности девушки, получившей корону победительницы, и от цели, которую она преследует, зависит, какой будет «Мисс Вселенная». Если у вас есть важный проект и вы хотите сделать его более заметным, тогда дерзайте», — сказала она.

Эти слова сразу привлекли внимание общественности и вызвали активное обсуждение в медиапространстве.

Критика со стороны бывших победительниц

Заявление Фатимы Бош не осталось без реакции внутри индустрии красоты. Победительница «Мисс Вселенная — 1991» Лупита Джонс, также представлявшая Мексику, раскритиковала высказывание нынешней обладательницы титула.

По её мнению, подобные формулировки могут обесценивать усилия тысяч участниц, которые стремятся к участию в международных конкурсах и годами готовятся к ним.

Пояснение позиции и уточнение слов

После возникшей волны критики Фатиме Бош пришлось дополнительно разъяснять свою позицию. Она заявила, что её слова были поняты не совсем верно и смысл заключался в другом.

«Я имела в виду следующее: не участвуйте в конкурсах красоты просто потому, что вы красивы. Делайте это ради более высокой цели, чего-то более глубокого», — подчеркнула она.

Победительница отметила, что считает важным наличие у участниц жизненной цели и проекта, который выходит за рамки внешности.

Победа и итоги конкурса

Фатима Бош завоевала корону «Мисс Вселенная — 2025» 21 ноября 2025 года на международном конкурсе красоты. Второе место заняла представительница Таиланда, а тройку лидеров замкнули участницы из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.

Итоги конкурса и последующие заявления победительницы продолжают обсуждаться в международных СМИ и среди поклонников индустрии красоты.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь