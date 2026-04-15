Новости Актау и Мангыстау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
15.04.2026, 18:11

Очередной вооруженный инцидент в школе Турции: погибли 4 человека, десятки ранены

Новости Мира

В турецкой провинции Кахраманмараш произошла стрельба в одной из школ. В результате трагедии погибли четыре человека, еще около двадцати получили ранения различной степени тяжести. Власти Турции начали масштабное расследование и направили на место происшествия высокопоставленных чиновников, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© REUTERS / IHA
© REUTERS / IHA

Трагедия в учебном заведении Кахраманмараша

Инцидент произошел в учебном заведении на территории провинции Kahramanmaraş Province. По предварительным данным, вооруженное нападение произошло внезапно, вызвав панику среди учащихся и сотрудников школы.

Губернатор региона Mükkerem Ünlüer сообщил, что жертвами стали четыре человека — трое учеников и один преподаватель. Еще около 20 человек получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

Реакция властей и начало расследования

Министерство юстиции Турции незамедлительно отреагировало на произошедшее. Глава ведомства Akın Gürlek заявил о начале официального расследования прокуратурой Кахраманмараша.

По его словам, к работе по делу привлечены несколько прокуроров, которые уже приступили к сбору доказательств и опросу свидетелей непосредственно на месте трагедии. Власти подчеркивают, что обстоятельства происшествия будут установлены в кратчайшие сроки.

Усиленные меры безопасности и выезд министров

Министр внутренних дел Турции Mustafa Çiftçi распорядился направить в регион инспекторов для комплексного изучения ситуации и проверки мер безопасности в учебных заведениях.

Одновременно в Кахраманмараш выехали представители правительства. Среди них министр образования Yusuf Tekin и министр здравоохранения Kemal Memişoğlu. Их задача — координация работы на местах, оценка состояния пострадавших и организация дополнительной помощи.

Пострадавшие и работа медиков

По данным местных властей, около двух десятков человек получили ранения. Медицинские службы региона переведены в усиленный режим работы. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, однако точные данные о их состоянии пока не раскрываются.

Власти отмечают, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а при необходимости будут задействованы дополнительные медицинские ресурсы.

Расследование продолжается

На данный момент следственные действия продолжаются. Официальные лица подчеркивают, что информация будет обновляться по мере появления новых данных.

Правительство Турции заявляет о намерении полностью установить причины трагедии и обстоятельства, при которых стало возможным вооруженное нападение в учебном заведении.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь