Очередной вооруженный инцидент в школе Турции: погибли 4 человека, десятки ранены

В турецкой провинции Кахраманмараш произошла стрельба в одной из школ. В результате трагедии погибли четыре человека, еще около двадцати получили ранения различной степени тяжести. Власти Турции начали масштабное расследование и направили на место происшествия высокопоставленных чиновников, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Трагедия в учебном заведении Кахраманмараша

Инцидент произошел в учебном заведении на территории провинции Kahramanmaraş Province. По предварительным данным, вооруженное нападение произошло внезапно, вызвав панику среди учащихся и сотрудников школы.

Губернатор региона Mükkerem Ünlüer сообщил, что жертвами стали четыре человека — трое учеников и один преподаватель. Еще около 20 человек получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

Реакция властей и начало расследования

Министерство юстиции Турции незамедлительно отреагировало на произошедшее. Глава ведомства Akın Gürlek заявил о начале официального расследования прокуратурой Кахраманмараша.

По его словам, к работе по делу привлечены несколько прокуроров, которые уже приступили к сбору доказательств и опросу свидетелей непосредственно на месте трагедии. Власти подчеркивают, что обстоятельства происшествия будут установлены в кратчайшие сроки.

Усиленные меры безопасности и выезд министров

Министр внутренних дел Турции Mustafa Çiftçi распорядился направить в регион инспекторов для комплексного изучения ситуации и проверки мер безопасности в учебных заведениях.

Одновременно в Кахраманмараш выехали представители правительства. Среди них министр образования Yusuf Tekin и министр здравоохранения Kemal Memişoğlu. Их задача — координация работы на местах, оценка состояния пострадавших и организация дополнительной помощи.

Пострадавшие и работа медиков

По данным местных властей, около двух десятков человек получили ранения. Медицинские службы региона переведены в усиленный режим работы. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, однако точные данные о их состоянии пока не раскрываются.

Власти отмечают, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а при необходимости будут задействованы дополнительные медицинские ресурсы.

Расследование продолжается

На данный момент следственные действия продолжаются. Официальные лица подчеркивают, что информация будет обновляться по мере появления новых данных.

Правительство Турции заявляет о намерении полностью установить причины трагедии и обстоятельства, при которых стало возможным вооруженное нападение в учебном заведении.