Мужчина купил лотерейный билет и выиграл картину Пикассо за миллион евро

В Париже участник благотворительной лотереи стал обладателем картины Пабло Пикассо стоимостью около одного миллиона евро, купив билет всего за 100 евро, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Случайная покупка, которая изменила жизнь

История произошла во французской столице, где 58-летний Ари Ходара стал победителем необычного благотворительного розыгрыша. Мужчина приобрел лотерейный билет фактически случайно — он узнал о возможности участия во время обеда в одном из ресторанов Парижа и решил испытать удачу.

Позже именно этот билет принес ему главный приз — произведение искусства мирового уровня.

Картина Пикассо и имя победителя

Организаторы розыгрыша сообщили победителю, что он стал владельцем работы Пабло Пикассо под названием «Голова женщины». Это гуашь на бумаге, созданная в 1941 году и изображающая Дору Маар — музу и спутницу художника.

Стоимость картины оценивается примерно в один миллион евро, что делает выигрыш одним из самых редких случаев, когда произведение искусства такого уровня оказывается в руках частного лица через лотерею.

Благотворительная цель проекта

Розыгрыш был организован не ради развлечения, а в рамках благотворительной инициативы. Средства от продажи билетов направили на исследования болезни Альцгеймера.

Всего организаторам удалось собрать около 12 миллионов евро. Из этой суммы один миллион евро был передан галерее, владевшей произведением, а остальные средства направят на финансирование медицинского фонда и научных исследований.

Как проходил розыгрыш

По данным организаторов, было реализовано около 120 тысяч билетов. Каждый участник платил 100 евро за шанс выиграть оригинальное произведение Пикассо.

Для проекта это уже не первый подобный случай: формат лотереи с крупными произведениями искусства проводится регулярно и уже становился причиной громких историй.

Не первый «счастливый Пикассо»

Организаторы отмечают, что подобные розыгрыши уже проводились ранее. В 2013 году участник из США выиграл работу «Человек в шляпе», а в 2020 году итальянский бухгалтер стал обладателем картины «Натюрморт».

Таким образом, нынешний победитель стал третьим в серии подобных арт-лотерей, где шедевры мирового уровня разыгрываются среди обычных участников.

Реакция победителя

Сам Ари Ходара признался журналистам, что новость стала для него полной неожиданностью. Первым делом он планирует сообщить о выигрыше супруге, а решение о дальнейшей судьбе картины пока не принял окончательно.

При этом он отметил, что, вероятнее всего, оставит произведение у себя.

Значение истории

Этот случай вновь привлек внимание к формату благотворительных арт-лотерей, где дорогостоящие произведения искусства становятся не только инструментом привлечения средств, но и шансом для участников неожиданно стать обладателями культурных ценностей мирового уровня.