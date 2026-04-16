Американка стала донором органов в возрасте 97 лет

В США зафиксирован редкий медицинский случай: 97-летняя жительница Пенсильвании стала донором органа, который успешно пересадили пациентке из Флориды, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Жительница американского штата Пенсильвания Пегги Филдс стала самым пожилым донором органов в истории своего штата. Об этом сообщает телеканал WTAE-TV со ссылкой на данные профильных медицинских организаций.

По информации источника, женщина вошла также в тройку самых возрастных доноров в Соединенных Штатах, что делает её случай одним из наиболее редких в национальной практике трансплантологии.

Какой орган был пересажен пациентке

После смерти Пегги Филдс её печень была использована для трансплантации пациентке, проживающей во Флориде. Операция прошла успешно, а сам случай стал показательным примером того, как современные медицинские технологии позволяют использовать донорские органы даже от людей в крайне пожилом возрасте.

Организация Center for Organ Recovery & Education (CORE), сопровождавшая процесс донорства, подчеркнула, что подобные случаи демонстрируют высокий уровень современной трансплантологии и гибкость критериев отбора доноров.

Врачи развенчали популярный миф о возрасте

Специалисты CORE отдельно отметили, что история 97-летней донорши разрушает распространенное заблуждение о том, что пожилой возраст автоматически исключает возможность донорства органов.

Медики поясняют, что решающим фактором является не возраст человека, а состояние конкретных органов, а также общее здоровье донора. При отсутствии критических патологий органы пожилых людей могут быть пригодны для трансплантации и успешно использоваться для спасения пациентов.

Почему пожилые люди редко становятся донорами

В организации также обратили внимание, что многие пожилые граждане ошибочно считают, что их возраст делает их непригодными для донорства. Из-за этого они часто не регистрируются в качестве потенциальных доноров, хотя медицинская практика доказывает обратное.

Эксперты подчеркивают, что такие заблуждения лишают медицинскую систему дополнительного ресурса, который может существенно сократить очереди пациентов, ожидающих трансплантацию.

Редкие, но важные случаи в мировой практике

По данным специалистов, самым возрастным донором органов в США на сегодняшний день считается 100-летняя женщина из штата Небраска. Однако случай Пегги Филдс остается уникальным именно для Пенсильвании и входит в число наиболее редких медицинских примеров в стране.

Врачи отмечают, что подобные истории имеют большое значение для популяризации донорства и повышения осведомленности населения о возможности посмертного пожертвования органов независимо от возраста.

Значение для медицины и пациентов

Эксперты подчеркивают, что каждый подобный случай может напрямую повлиять на судьбы пациентов, ожидающих трансплантацию. Донорские органы, даже полученные от пожилых людей, нередко становятся единственным шансом на спасение жизни.

Медицинское сообщество призывает относиться к донорству максимально объективно и оценивать состояние здоровья, а не возрастные рамки, поскольку именно это может помочь расширить базу потенциальных доноров и спасти больше жизней.