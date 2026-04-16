Туалет прямо в автомобиле разработали в Китае

Китайская компания Seres, известная своими электромобилями Aito, запатентовала необычную систему — встроенный автомобильный туалет, который предлагается разместить прямо в салоне под сиденьем, сообщает Lada.kz со ссылкой на CarNewsChina.
Современные автомобили всё чаще превращаются в «умные пространства» с расширенным набором функций. Производители активно конкурируют в области комфорта и удобства водителя и пассажиров.
Сегодня в премиальных и массовых моделях уже встречаются:
На этом фоне инженеры китайской компании Seres решили пойти ещё дальше и предложили решение, которое ранее встречалось только в специализированном транспорте.
Согласно патентной заявке, опубликованной профильными источниками, компания рассматривает возможность установки туалетного модуля непосредственно в салоне автомобиля.
Фактически речь идёт о попытке интегрировать санитарный модуль в легковой автомобиль без необходимости остановки и выхода из салона.
Пока проект существует только на уровне патента, и о серийном применении речи не идёт. Подобные разработки чаще всего фиксируют технологические идеи, которые могут быть доработаны или вовсе не дойти до производства.
Главные вопросы к концепции:
Хотя идея кажется необычной для массового автопрома, полностью новой её назвать нельзя. В истории автомобилестроения уже встречались единичные проекты с туалетными системами.
Одним из редких примеров считается модифицированный Rolls-Royce Silver Wraith 1954 года с уникальным кузовом ателье Vignale, созданный по индивидуальному заказу американского промышленника Джозефа Дж. Машуча.
Патент Seres показывает, что автопроизводители продолжают искать нестандартные решения для повышения комфорта пассажиров. Однако превращение автомобиля в полноценное «мобильное жилое пространство» с санитарными модулями пока остаётся скорее концептуальной идеей, чем реальной массовой технологией.
