Туалет прямо в автомобиле разработали в Китае

Китайская компания Seres, известная своими электромобилями Aito, запатентовала необычную систему — встроенный автомобильный туалет, который предлагается разместить прямо в салоне под сиденьем, сообщает Lada.kz со ссылкой на CarNewsChina.

Автомобильный комфорт выходит на новый уровень

Современные автомобили всё чаще превращаются в «умные пространства» с расширенным набором функций. Производители активно конкурируют в области комфорта и удобства водителя и пассажиров.

Сегодня в премиальных и массовых моделях уже встречаются:

подогрев и вентиляция сидений

массажные кресла

выдвижные подставки и оттоманки

мультимедийные системы с расширенными возможностями

камеры и дроны для съёмки поездок

На этом фоне инженеры китайской компании Seres решили пойти ещё дальше и предложили решение, которое ранее встречалось только в специализированном транспорте.

Что известно о «автотуалете» Seres

Согласно патентной заявке, опубликованной профильными источниками, компания рассматривает возможность установки туалетного модуля непосредственно в салоне автомобиля.

Основные особенности концепта:

туалет размещается под сиденьем автомобиля

конструкция предполагает выдвижной механизм на направляющих

подробности работы системы в патенте не раскрываются

предполагается использование технологий, схожих с кемперами и биотуалетами

Фактически речь идёт о попытке интегрировать санитарный модуль в легковой автомобиль без необходимости остановки и выхода из салона.

Насколько это реализуемо

Пока проект существует только на уровне патента, и о серийном применении речи не идёт. Подобные разработки чаще всего фиксируют технологические идеи, которые могут быть доработаны или вовсе не дойти до производства.

Главные вопросы к концепции:

безопасность использования в движущемся авто

герметичность и санитарные нормы

компактность конструкции

интеграция в интерьер салона

Не первый подобный эксперимент в истории

Хотя идея кажется необычной для массового автопрома, полностью новой её назвать нельзя. В истории автомобилестроения уже встречались единичные проекты с туалетными системами.

Одним из редких примеров считается модифицированный Rolls-Royce Silver Wraith 1954 года с уникальным кузовом ателье Vignale, созданный по индивидуальному заказу американского промышленника Джозефа Дж. Машуча.

Итог

Патент Seres показывает, что автопроизводители продолжают искать нестандартные решения для повышения комфорта пассажиров. Однако превращение автомобиля в полноценное «мобильное жилое пространство» с санитарными модулями пока остаётся скорее концептуальной идеей, чем реальной массовой технологией.