Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
16.04.2026, 08:39

Туалет прямо в автомобиле разработали в Китае

Новости Мира 0 359

Китайская компания Seres, известная своими электромобилями Aito, запатентовала необычную систему — встроенный автомобильный туалет, который предлагается разместить прямо в салоне под сиденьем, сообщает Lada.kz со ссылкой на CarNewsChina.

© global-seres.com
Автомобильный комфорт выходит на новый уровень

Современные автомобили всё чаще превращаются в «умные пространства» с расширенным набором функций. Производители активно конкурируют в области комфорта и удобства водителя и пассажиров.

Сегодня в премиальных и массовых моделях уже встречаются:

  • подогрев и вентиляция сидений
  • массажные кресла
  • выдвижные подставки и оттоманки
  • мультимедийные системы с расширенными возможностями
  • камеры и дроны для съёмки поездок

На этом фоне инженеры китайской компании Seres решили пойти ещё дальше и предложили решение, которое ранее встречалось только в специализированном транспорте.

Что известно о «автотуалете» Seres

Согласно патентной заявке, опубликованной профильными источниками, компания рассматривает возможность установки туалетного модуля непосредственно в салоне автомобиля.

Основные особенности концепта:

  • туалет размещается под сиденьем автомобиля
  • конструкция предполагает выдвижной механизм на направляющих
  • подробности работы системы в патенте не раскрываются
  • предполагается использование технологий, схожих с кемперами и биотуалетами

Фактически речь идёт о попытке интегрировать санитарный модуль в легковой автомобиль без необходимости остановки и выхода из салона.

Насколько это реализуемо

Пока проект существует только на уровне патента, и о серийном применении речи не идёт. Подобные разработки чаще всего фиксируют технологические идеи, которые могут быть доработаны или вовсе не дойти до производства.

Главные вопросы к концепции:

  • безопасность использования в движущемся авто
  • герметичность и санитарные нормы
  • компактность конструкции
  • интеграция в интерьер салона

Не первый подобный эксперимент в истории

Хотя идея кажется необычной для массового автопрома, полностью новой её назвать нельзя. В истории автомобилестроения уже встречались единичные проекты с туалетными системами.

Одним из редких примеров считается модифицированный Rolls-Royce Silver Wraith 1954 года с уникальным кузовом ателье Vignale, созданный по индивидуальному заказу американского промышленника Джозефа Дж. Машуча.

Итог

Патент Seres показывает, что автопроизводители продолжают искать нестандартные решения для повышения комфорта пассажиров. Однако превращение автомобиля в полноценное «мобильное жилое пространство» с санитарными модулями пока остаётся скорее концептуальной идеей, чем реальной массовой технологией.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь