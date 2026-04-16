Чем опасна ранняя клубника и что может быть внутри ягод — объяснение врача

Появление клубники на прилавках уже с марта вызывает у специалистов осторожность. Врачи отмечают, что такие ягоды не всегда соответствуют естественному сезону созревания и могут нести потенциальные риски для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Почему ранняя клубника вызывает вопросы у врачей

Клубника, которая продаётся в период с марта по май, чаще всего выращивается в тепличных условиях или поставляется из стран с интенсивными технологиями агропроизводства. По словам аллерголога-иммунолога и гастроэнтеролога Елены Грек, такие ягоды могут содержать следы антибиотиков, что и вызывает обеспокоенность специалистов.

Врач поясняет, что регулярное употребление продуктов с остаточными количествами антибиотиков может влиять на организм. Одним из ключевых рисков называется формирование антибиотикорезистентности — состояния, при котором бактерии становятся менее чувствительными к лекарственным препаратам.

Кроме того, подобные вещества способны воздействовать на микрофлору кишечника, поскольку антибиотики не различают «полезные» и «вредные» бактерии. У людей с повышенной чувствительностью даже минимальные дозы могут провоцировать аллергические реакции. При длительном употреблении возможно накопительное воздействие таких веществ в организме.

Используются ли антибиотики при выращивании ягод

Специалисты подчёркивают, что массовое применение антибиотиков в растениеводстве не является распространённой практикой. Более того, представители отрасли заявляют, что такие препараты неэффективны для защиты растений и не применяются как стандартное средство обработки.

Однако отдельные случаи выявления следов антибиотиков в продукции всё же фиксировались. Контролирующие органы, включая Россельхознадзор, сообщали о превышениях содержания тетрациклина в отдельных партиях ягод, в том числе выращенных в тепличных хозяйствах.

Можно ли определить качество клубники по внешнему виду

Эксперты отмечают, что визуально определить наличие остаточных антибиотиков в ягодах невозможно. Цвет, запах и вкус клубники при этом не изменяются, поэтому ориентироваться только на внешний вид нельзя.

Это означает, что даже привлекательные и идеально выглядящие ягоды могут нести скрытые риски, связанные с особенностями их выращивания и обработки.

Как снизить риски при покупке клубники

Врачи советуют отдавать предпочтение сезонной ягоде, которая созревает в естественных условиях. В России это период с мая по конец июля, а у отдельных сортов — до конца августа.

Считается, что именно в сезон клубника реже подвергается интенсивной химической обработке и формируется в более естественных условиях. Ранняя тепличная продукция, по словам специалистов, потенциально может быть более рискованной, поэтому к её выбору стоит подходить особенно внимательно.