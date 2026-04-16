Назван самый крупнейший владелец недвижимости в мире

Основатель Zara Амансио Ортега стал крупнейшим частным владельцем недвижимости в мире. Его портфель оценивается в десятки миллиардов долларов и охватывает более 100 стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Глобальная империя недвижимости стоимостью $25 млрд

Испанский миллиардер и основатель модной империи Inditex, владеющей брендом Zara, Амансио Ортега признан крупнейшим владельцем недвижимости в мире. Об этом сообщает Forbes, опираясь на корпоративные документы, данные земельных реестров, международные базы недвижимости и пресс-релизы из нескольких стран.

По данным издания, общий объем его портфеля оценивается примерно в $25 млрд. Он включает более 200 объектов недвижимости, расположенных в 13 странах, что делает Ортегу крупнейшим частным игроком на глобальном рынке коммерческой недвижимости.

Как формировался портфель: сделки на протяжении двух десятилетий

Формирование масштабной империи началось после выхода компании Inditex на Мадридскую фондовую биржу в 2001 году. С этого момента 90-летний предприниматель направил значительную часть капитала в недвижимость.

По оценке Forbes, за этот период он инвестировал около $24 млрд в 216 объектов по всему миру — почти в 100 странах. При этом подавляющее большинство активов до сих пор остаются в его собственности: он продал лишь около десяти объектов.

Таким образом, стратегия Ортеги отличается не спекулятивной моделью, а долгосрочным удержанием активов, что выделяет его среди большинства крупных инвесторов.

Объекты по всему миру и миллиардные сделки

Только за последний год миллиардер потратил более $3 млрд на расширение портфеля. Сделки охватили десять городов в восьми странах и включали разнообразные активы: офисные здания, отели, промышленные зоны, торговые комплексы и жилую недвижимость.

Также он приобрел 49% акций крупного британского портового оператора, усилив присутствие в инфраструктурных активах.

Одной из самых заметных сделок стало приобретение исторического здания Canada Post в Ванкувере. Комплекс площадью около 93 тыс. кв. м был куплен за примерно $850 млн и затем сдан в аренду компании Amazon. Эта сделка стала крупнейшей покупкой офисной недвижимости в истории Канады.

«Коллекционный инвестор»: чем стратегия Ортеги отличается от других миллиардеров

По оценке Forbes, подход Ортеги существенно отличается от стратегии классических девелоперов и фондов недвижимости. Его активы часто называют «коллекционными»: он приобретает премиальные объекты в лучших локациях, не ориентируясь на их последующую реконструкцию или перепродажу.

Один из брокеров, работающих с его структурами, отмечает, что бизнес-модель Ортеги напоминает покупку произведений искусства высшего класса: акцент делается на редкость и качество объектов, а не на рискованные инвестиционные схемы.

Состояние и место в мировом рейтинге миллиардеров

Состояние Амансио Ортеги Forbes оценивает в $139,3 млрд. На 16 апреля он занимает 13-е место в списке богатейших людей мира.

Его инвестиционная активность в сфере недвижимости уже сегодня делает его не только одним из самых богатых людей планеты, но и крупнейшим частным игроком на глобальном рынке коммерческих активов.