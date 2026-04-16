Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов

В Кыргызстан обсуждается масштабная административная реформа, которая может полностью изменить структуру государственного управления, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kg .

Новый этап административного переустройства

Президент Садыр Жапаров заявил о начале второго этапа административной реформы, которая может радикально изменить территориальное устройство страны. По его словам, действующая система областей, районов и городов постепенно будет упразднена, а на ее месте появится новая модель управления — 20 крупных округов.

Сегодня в стране функционируют десятки административных единиц: 44 района и 33 города, однако, как отметил глава государства, такая структура считается избыточной и усложняет управление на местах. В перспективе вся система будет заменена более укрупненной и централизованной моделью.

Ликвидация областей и районов: новая управленческая модель

Согласно заявлению президента, в рамках реформы планируется полностью отказаться от привычного деления на области и районы. Вместо них Кыргызстан будет разделен на 20 округов, которые фактически станут новым уровнем регионального управления.

Жапаров подчеркнул, что речь идет о долгосрочном процессе, а не о мгновенных изменениях. Переход к новой системе займет несколько лет, ориентировочно от трех до четырех, что позволит постепенно адаптировать государственные институты и местные органы власти.

Пилотный проект перед масштабными изменениями

Ключевым элементом реформы станет запуск одного пилотного округа. Его планируется создать на первом этапе и протестировать в течение двух-трех лет.

Главная задача экспериментального региона — оценить эффективность новой модели управления и ее способность к финансовой самостоятельности. Особое внимание будет уделено тому, сможет ли округ выйти из республиканской дотационной системы и обеспечивать себя самостоятельно.

Если пилотный проект покажет положительные результаты, власти намерены распространить новую систему на всю страну и полностью отказаться от старой административной структуры.

Цели реформы и ожидаемые изменения

Инициаторы реформы заявляют, что укрупнение регионов должно повысить эффективность управления, сократить бюрократические барьеры и улучшить распределение ресурсов.

По задумке, новая система позволит сделать регионы более самостоятельными и финансово устойчивыми, а также упростит взаимодействие между центром и местными органами власти. Власти рассчитывают, что это повысит управляемость территорий и ускорит принятие решений на местах.

Долгосрочная перспектива изменений

Несмотря на амбициозность реформы, власти подчеркивают, что переход к новой системе будет поэтапным. В течение ближайших лет сохранится действующая административная структура, параллельно с которой будет тестироваться новая модель.

Таким образом, окончательное решение о ликвидации областей и районов будет принято только после анализа результатов пилотного округа и оценки его эффективности.

Реформа уже сейчас вызывает широкий интерес, поскольку может стать одной из самых масштабных трансформаций государственного устройства страны за последние годы.