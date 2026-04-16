16.04.2026, 17:12

Топ-5 профессий будущего: где будут зарабатывать больше всего

Новости Мира

К 2030 году глобальный рынок труда изменится радикально: миллионы профессий исчезнут, но им на смену придут новые, более технологичные и гибридные специальности, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: freepik

Мир профессий на пороге масштабной трансформации

По прогнозу Всемирного экономического форума, к 2030 году в мире может исчезнуть около 92 миллионов рабочих мест. При этом одновременно появится до 170 миллионов новых вакансий, связанных с цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и «зеленой» экономикой.

Согласно исследованию ВЭФ, основанному на опросе крупнейших работодателей мира, около 60% компаний претерпят серьезные изменения под влиянием цифровизации и автоматизации. Это приведет к тому, что привычные профессии — от операторов кол-центров до кассиров и секретарей — будут постепенно сокращаться.

Какие профессии станут самыми востребованными

Эксперты выделяют пять ключевых направлений, которые будут формировать рынок труда ближайшего будущего.

Специалисты по искусственному интеллекту и большим данным

На первом месте — эксперты в области AI и аналитики больших данных. Ожидается рост спроса на таких специалистов на 82–113%. Они занимаются обучением нейросетей, обработкой огромных массивов информации и поиском закономерностей, которые помогают бизнесу принимать решения.

Инженеры финансовых технологий (FinTech)

Второе направление — разработчики и инженеры в сфере финтеха. Рост спроса оценивается примерно в 93%. Это специалисты, работающие на стыке программирования и финансов, создающие цифровые платежные системы, сервисы и решения на базе блокчейна.

Эксперты по кибербезопасности

Третья ключевая профессия — специалисты по защите данных. С увеличением цифровизации растет и количество киберугроз. Востребованность таких кадров может вырасти на 33–65% в зависимости от региона. В эту категорию входят аналитики угроз, этичные хакеры и инженеры безопасности.

Инженеры «зеленой» энергетики и экологи

Четвертое направление связано с экологией и возобновляемыми источниками энергии. Ожидается рост до 115%. Развитие солнечной, ветровой и других видов «зеленой» энергетики формирует спрос на проектировщиков, инженеров и специалистов по переработке отходов.

Специалисты в биотехнологиях и генной инженерии

Замыкают пятерку эксперты в области биотехнологий. Персонализированная медицина, генная инженерия и биопечать органов становятся одним из самых быстрорастущих направлений мировой экономики.

Какие навыки станут ключевыми

Несмотря на рост технологических профессий, работодатели подчеркивают важность так называемых «гибких навыков». К 2030 году они будут играть не меньшую роль, чем технические знания.

Среди наиболее востребованных качеств:

  • стрессоустойчивость и адаптивность (65% работодателей);
  • аналитическое мышление (60%);
  • системное мышление (57%);
  • эмоциональный интеллект и умение слушать (51%);
  • лидерские качества и способность влиять (51%).

Эксперты отмечают, что искусственный интеллект не заменит человеческое взаимодействие, особенно в сферах, где важны эмпатия, ответственность и принятие сложных решений.

Профессии будущего — на стыке дисциплин

Отдельный тренд — появление гибридных профессий, объединяющих технологии и гуманитарные навыки. Среди них — AI-биоинженеры, специалисты по этике искусственного интеллекта, медицинские разработчики языковых моделей и другие междисциплинарные эксперты.

Что делать уже сейчас

Специалисты рекомендуют начинать подготовку к изменениям на рынке труда уже сегодня:

  • осваивать инструменты искусственного интеллекта и цифровые сервисы;
  • развивать «мягкие» навыки — коммуникацию, управление стрессом, переговоры;
  • инвестировать время в непрерывное обучение и переобучение.

Эксперты подчеркивают: в ближайшие годы ключевым фактором успеха станет не стабильная профессия, а способность быстро адаптироваться к новым требованиям рынка.

